POR: Estefany Valladares

¿Quién no ha buscando alguna vez una historia de terror basada en hechos reales en Internet? Todos. Es por eso que Laly, aficionada al tema desde niña, decidió abrir su cuenta de TikTok en el 2020, aprovechar la pandemia y asustar a sus más de 288 mil seguidores con sus historias misteriosas y crímenes sin resolver.

“El género True crime es algo que le fascina a todo el mundo. A los peruanos nos encanta el misterio, saber más de un caso que vemos en pantalla, o conocer el origen de una leyenda urbana. Y de las historias de terror ni te digo, sobre todo las que salen ‘basada en hechos reales’”, comenta la también comunicadora social.

“El primer video que se viralizó fue el de mi peluche de oveja que no paraba de sonar estando sin pila. Pero tengo más historias, como cuando mi perro se quedaba mirando un cuadro y lloraba, o la vez que un amigo vio a un familiar fallecido”, revela. Cuenta también que antes de atribuirle cualquier significado paranormal, siempre busca la explicación lógica, y tiene mucho cuidado con la información falsa.

“Antes tenía una sección que se llamaba ‘Desmintiendo datos misteriosos’ y hablé sobre el famoso sonido de canicas, por ejemplo. Dicen que suenan porque un demonio te persigue. Bueno, eso es mentira. Es por los materiales de las tuberías. Y así como esa hay varias creencias falsas”, dice la joven de 30 años.

A la millennial trujillana no le gusta contar historias recientes porque podría entorpecer las investigaciones, prefiere seguir historias que ya se están resolviendo. “Por ejemplo, me piden que cuente el caso de la joven que desapareció en el Colca, pero no puedo. En los comentarios escribirían cualquier cosa y esto no se trata de alimentar rumores falsos”, dice.

Pueden encontrarla en Instagram y TikTok como: Luar Azul

Hasta octubre del año pasado, Moisés era muy reacio con TikTok porque pensaba que solo era una plataforma de baile y sentía que no encajaba ahí. Ahora, el saxofonista tiene más de 150 mil seguidores con quienes comparte divertidos videos tocando en la calle, fiestas, pedidas de mano y matrimonios. Con el melodioso sonido de su saxofón, Colacci pone a bailar a vecinos, parejas a punto de casarse y cumpleañeras. Nadie se salva del instrumento romántico por excelencia.

“Hay parejas que me piden que toque en sus bodas algunas de las canciones que subo a TikTok. Casi todos los temas tienen pegada y son favoritas”, comenta.

“Hay dos videos que recuerdo con mucho cariño. El primero fue una pedida de mano de una joven pareja, porque multiplicaron mis seguidores de un momento a otro, y el otro fue cuando toqué la canción ‘Mi querido viejo’ en la tumba de mi padre” , revela Moisés, quien ama las baladas y la salsa, y aunque dice que no es un gran bailarín, de vez en cuando demuestra sus pasos prohibidos.

“Deseo transmitir a mi público que a través del saxofón se pueden tocar sentimientos muy profundos y recuerdos de años que se fueron y ya no volverán”, afirma el millennial.

Pueden seguirlo en Instagram y TikTok como: Colaccisax

