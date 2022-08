¿A quién no le gusta ver películas de terror o de sucesos paranormales? Todos alguna vez hemos querido investigar si es real o ficticia la historia que vemos en pantalla. Rossel Ángel Santillán Carrión es un apasionado en la materia, y cautiva a sus más de 174 mil seguidores en TikTok con sus misteriosos e informativos videos sobre datos perturbadores, vidas paralelas, viajeros del tiempo, reptilianos, seres mitológicos y la existencia de extraterrestres.

“El misterio y las curiosidades del mundo siempre me han llamado la atención desde que era muy chico. Me fascina el universo y todo lo que esconde. Y siempre me he preguntado el por qué de las cosas”, dice Rossel Santillán de 26 años.

“Pero todo esto viene porque mi mamá tuvo un encuentro con un OVNI (Objeto Volador No Identificado) y desde esa fecha ella sueña con seres gigantes. Ella dice que si quisiera podría comunicarse con ellos” , aclara el millennial que nació en Rioja (región San Martín) y cursa el octavo ciclo de Ingeniería Civil.

“Como nací en la selva, estoy acostumbrado a las leyendas, mitos y creencias paranormales. Nunca me costó creer en esto. Los peruanos consumimos mucho este tipo de contenido y debería ser normal”, comenta.

Estudiante de Ingeniería Civil es apasionado por los secretos que esconde el universo.

Además, el tiktoker revela que su objetivo en la red social es abrir la mente de más personas y que puedan conocer todo lo que el universo esconde. “Hay muchos secretos en el mundo que deberíamos saber. Estamos cegados y es momento de abrir los ojos”, sostiene el joven que también ha trabajado como conductor de televisión en su tierra.

Puedes encontrarlo en TikTok como: @rosselsantillan10

‘Abuela Josua’ tiene 72 años y es la tiktoker más divertida de las redes sociales

“Me decían que estaba vieja para TikTok”, dice María Felipa Monteza Torres, como en realidad se llama. Descubrió su vena artística en plena pandemia del 2020 y ahora nadie puede apagar su incomparable humor.

Abuelita dice que es su nieto Josua quien le ayuda a grabar sus videos en TikTok.

Para la ‘Abuela Josua’, como la conocen en TikTok, lo que menos importa en esta vida es la edad. Tiene el carisma, la soltura y la vivacidad que muchos jóvenes quisieran tener, y la coquetería que muchas damas quisieran ostentar.

“La chispa la saqué de mi mamá, porque mi papá era muy serio. Ella cada vez que se enojaba empezaba a bailar. Era muy divertida”, cuenta María Felipa Monteza Torres (72), quien solo en esa red social tiene 3.8 millones de seguidores. Y es que nadie se resiste a sus ‘palomilladas’ y videos en los que parodia casos de la vida real.

“Yo empecé grabando estos videos con mi nieto Josua, a inicios de la pandemia. Como a la gente le gustó, decidimos grabar más. Pero mi familia decía que me vaya a dormir, que yo ya estaba vieja para TikTok. Y como yo no tenía sueño, me quedé ja,ja,ja”, comenta la abuelita tiktoker que sueña con estudiar actuación o algo relacionado al stand up comedy.

“Las personas de la tercera edad no debemos estar escondidas en un rincón. ¿Por qué? ¿Quién dice que nosotros no podemos estar con el mundo digital? También podemos, claro que sí. Me gusta hacer reír a los mayores y quisiera que los jóvenes respeten y valoren a los abuelitos. A veces voy por la calle y me piden fotos, para mí es un halago infinito”, dice la mamita.

“A los peruanos les encanta decir lisuras, pero siempre con respeto. Mientras no ofendamos a nadie, todo está muy bien. Eso debemos enseñarles a los jóvenes. En mis videos hablo lisuras, pero de forma divertida, nunca soy despectiva. Me gusta divertir a las personas”, agrega doña María.

Pueden encontrarla en TikTok como @abuelajosua

