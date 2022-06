A los 17 años, Gustavo Alba llevó su primer taller de clown, quedó tan impresionado con ese mundo que decidió seguir y dedicarse a ello. “El clown hace que uno se acepte tal como es y se ría de sus imperfecciones. Además, te permite seguir jugando e invitar a más gente a sacar su niño interior. Es simplemente fantástico. Ahora trabajo en esto, dicto talleres y hago activaciones en empresas para fomentar la comunicación asertiva entre los colaboradores, enseñarles a hacer pausas activas o darles una sesión de risoterapia”, contó este payasito que tiene más de 41 mil seguidores en TikTok.

DESCUBRIMIENTO

A inicios de este año recién se interesó por la red social que cautivó al mundo: el TikTok. Una de sus parodias relacionada al inicio de las clases presenciales en los colegios se convirtió en viral, este hecho reafirmó su compromiso de seguir publicando videos. Por eso, empezó a hacer parodias de acontecimientos coyunturales y un tema que pegó mucho fueron las dietas.

“La gente me conoce como el chico de las dietas porque hago muchos videos sobre el tema. Siempre le veo el lado gracioso, por ejemplo, cuando uno empieza una dieta a base de frutas y yo salgo con un pie de manzana y una gaseosa de piña (risas). O cuando en mi dieta dice que hoy debo comer pecho y yo saco mi pollo a la brasa parte pecho ja, ja, ja. La gente se divierte”, dijo el tiktoker de 35 años.

Máximo Valle Fajardo empezó en la popular red social durante la pandemia. Se grabó bailando y los cinco primeros videos que hizo tuvieron gran pegada y rápidamente ganó una cantidad considerable de seguidores.

Hace tres años nació SU grupo de baile Diamonds (diamante en inglés) y ahora soN más de 35 jóvenes.

‘Lo que se hereda no se hurta’. Esta es una frase que Máximo Valle Fajardo tiene presente porque su talento para el baile viene de familia, pues sus padres y tíos siempre mostraban su swing y encanto al mover el cuerpo. “Crecí bailando y gracias a mi gran habilidad pude estudiar becado en la escuela D1 de Vania Masías, en la sede Chorrillos. Ahí aprendí muchísimo. Luego, me metí a una escuela de música afro. Ahora bailo caporales, música de la selva marinera, huaylas, contradanza… De todo”, expresó este joven de 22 años, que cuenta con casi 200 mil seguidores en TikTok.

Empezó en la popular red social durante la pandemia, como estaba en casa y aburrido por no salir, se grabó bailando. Los cinco primeros tiktoks que hizo tuvieron gran pegada y rápidamente ganó una cantidad considerable de seguidores. Aparte de mostrar un poco de lo que aprenden en clases y hacer ‘challenges’ con sus alumnos, también muestra sus ocurrencias personales o situaciones que alguna vez le tocó experimentar.

“Hace tres años nació mi grupo de baile Diamonds (diamante en inglés) y ahora somos más de 35 jóvenes. Estoy contento con lo que haga, bailo de todo y también lo enseño. Me siento satisfecho y agradezco a la gente que confía en mí y en mi talento. Enseño en un parque o la plaza de algún distrito por amor al arte. No cobro nada, ellos me dan su voluntad que principalmente sirve para el traslado y el parlante”, dijo este también estudiante de Psicología.

Puedes seguirlo en TikTok e Instagram como @Maximooficial01