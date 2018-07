Conoce la historia del cuidador del ‘Museo de los colli’ de Lima Norte 

Como una forma de honrar nuestro pasado, Enrique Niquin Castillo (67) creó el ‘Museo de los colli’, en Collique. A este historiador autodidacta no le importa si el Estado lo apoya o no, él está contento con recibir de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a decenas de visitantes , en su mayoría escolares y universitarios, que llegan para conocer un poco más de la cultura preínca Colli runa.

“En el museo, que ocupa el segundo piso de mi casa, pueden encontrar cerámicas, restos óseos, tejidos, utensilios y herramientas, así como cuadros y maquetas de restos arqueológicos que yo mismo he diseñado para que los chicos puedan comprender mejor a este grupo de habitantes que en épocas muy remotas ocupó el valle del río Chillón”, explica.

El artesano también afirma que su principal interés es difundir la cultura de los colli y que no se pierda la historia de este grupo étnico.

Asimismo, cuenta que financia la limpieza del recinto con la venta de folletos y dedica todo su tiempo al funcionamiento de este lugar cultural. El museo está ubicado en el pasaje Libertad, lote 5, Mz. LL, en la Tercera Zona de Collique . La entrada cuesta dos soles.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.