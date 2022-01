Hace 22 años, Javier Benites (49) decidió inaugurar su restaurante ‘Las Conchitas Negras’, en Los Olivos, para tener un lugar donde compartir un buen momento y una excelente comida con sus amigos y familiares.

“Yo soy tumbesino y siempre he estado cerca de la buena comida y sobre todo los mariscos. Conversé con mis amigos sobre abrir un restaurante y fueron ellos quienes me ayudaron a elegir el nombre”, recuerda orgulloso. Este abogado de profesión decidió aventurarse en el rubro gastronómico gracias a su buena sazón, sin imaginar que con el paso del tiempo este local se convertiría en un éxito en la zona.

“Yo he creado todos los platos, pero no soy el chef. Me dedico a la administración y que todo funcione muy bien. Aquí ofrecemos: cebiches, jaleas, arroz con mariscos, cebiche de conchas negras, paella norteña y más”, detalla.

Uno de los platos más pedidos es el majarisco, que lleva plátano frito machacado y bañado en una salsa de mariscos. Esta salsa se prepara con vino, chicha, achote y jugo de conchas negras.

‘Las Conchitas Negras’ está ubicado en el jirón Chacas 901, urbanización Mercurio, Los olivos. Atiende de lunes a domingo hasta las 8 y 30 de la noche. Tiene servicio únicamente de recojo en tienda. Para cualquier pedido llámalos al: 523 7727. Puedes encontrarlo en Facebook e Instagram con el mismo nombre.

La pandemia impactó económicamente a miles de emprendedores que debieron reinventarse para sobrevivir, tal como lo hizo Alonso Pérez Purihuamán (31), quien salió adelante vendiendo pizzas en su casa y ahora tiene su local ‘Pizza Rápida’, en Carabayllo.

“Yo trabajaba como taxista y la pandemia nos afectó mucho. Decidí vender queques, pero no era seguro y no tenía ingreso diario. Como ya había trabajado como asistente de cocina en Cusco, sabía preparar pizzas y me aventuré”, recuerda orgulloso.

Logró tal éxito que empezó a recibir decenas de pedidos, algo que lo obligó a dejar el pequeño horno de su casa para abrir un local más amplio y acogedor que pudiera albergar a sus clientes.

“Ahora contamos con una gran variedad de pizzas y también incluimos en nuestra carta las salchipapas, las hamburguesas artesanales y las alitas. Nos piden mucho la salchipapa todo terreno, que tiene trozos de pollo, chorizo, hamburguesa de carne, salchicha frankfuertes y papas nativas fritas”, confiesa.

‘Pizza Rápida’ atiende todos los días desde las 3 de la tarde hasta el toque de queda. Realiza delivery solo en Carabayllo. Están ubicados en la avenida Condorcanqui Mz R Lote 25 Primera etapa de Santo Domingo, Carabayllo. Está en Facebook e Instagram con el mismo nombre.