Consejos de amor: "Apasionado busca el amor"

CHRISTIAN (32).- Estimada doctora Carmen. Soy un fiel lector de Trome. Deseo que a través de su columna llegue a encontrar a una mujer a quien pueda darle todo mi amor. Le cuento que no he tenido buena suerte, siempre me he enamorado de la persona equivocada y que no valoraba mis sentimientos, pese a que soy un hombre trabajador, responsable, expresivo, comunicativo, cariñoso y muy apasionado. Me gustaría conocer a una dama sincera y amorosa para amarla y así establecer una relación con respeto. La interesada, escribirme al correo:

fuxiondeamor@gmail.com





Mira hijito: Un hombre con tantas cualidades como tú, dudo que esté solo por mucho tiempo, así que levanta ese ánimo. No permitas que una mala experiencia impida que encuentres la felicidad. Te aseguro que alguien responderá a tu carta y tendrás que ser lo más caballeroso posible para escucharla y conocerla bien. Solo así podrás decidir correctamente. Mucha suerte.