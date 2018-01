Consejos de amor: "Busco a la dueña de mi corazón"

TOMÁS (32).- Querida doctora Carmen, en estos últimos años me he dedicado a divertirme y a salir con muchas mujeres. Sin embargo, luego de tanto desenfreno, creo que ha llegado el momento de sentar cabeza. Mi vida de conquistador debe quedar en el pasado y debo enfocarme en conocer a la dueña de mi corazón. Por eso quisiera que me ayude a contactar con una chica dulce, firme y decidida para entablar una amistad e intentar algo más serio en el futuro. La interesada en conocerme puede escribirme a tomas_valep@hotmail.com.





Mira hijito: Si crees que es el momento de asumir un compromiso serio con alguna señorita, hazlo. Tú eres quien rige tu vida y tus decisiones, solo ten muy claro que esto no es juego. Alguna chica responderá a tu carta y lo mejor será que seas sincero con ella. Si aún la inseguridad se apodera de ti, reflexiona y pregúntate qué es lo que realmente quieres en tu vida sentimental. Suerte.