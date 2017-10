Consejos de amor: "Un chisme destruyó mi relación"

MARIO (33).- Apreciada doctora Carmen, le escribo para contarle que por culpa de los chismes he pasado el peor sufrimiento de mi vida. Estaba muy enamorado de mi novia, pero ella terminó conmigo de un momento a otro. Un rumor sobre una supuesta infidelidad hizo que ella me dejara. Pese a que le insistí muchas veces en que todo era mentira, ella me dejó. Ahora quiero dar vuelta a la página y conocer a una linda chica, de noble corazón y espíritu sensible para olvidar esta triste historia. La dama interesada me puede escribir al correo: marioavenhb@gmail.com.



Mira hijito: A veces las malas experiencias llegan a nuestra vida para dejarnos una buena lección y ser mejores en el futuro. Estoy segura de que tu carta será leída por una señorita de buenos sentimientos, dispuesta a iniciar una amistad contigo y llegar a consolidar algo serio. Suerte.