Consejos de amor: "Espero a la mujer de mi vida"

RAFAEL (39).- Buenos días, doctora Carmen, le cuento que no logro atraer a una mujer sincera y amorosa a mi vida. He conocido muchas chicas, pero ninguna ha cautivado mi corazón y eso que soy un hombre comprensivo, respetuoso y dispuesto a asumir un compromiso. Tanto que estoy interesado en tener una relación formal con una dama entre los 45 y 55 años. No me fijo en la belleza física, para mí lo más importante es el interior. Si alguien desea iniciar una amistad conmigo, puede llamarme a mi celular: 976-223-409. Ya no estoy para juegos, mis intenciones son serias.



Mira hijito:

Estoy segura de que pronto conocerás a tu amada y ni recordarás tus días de soledad, pues formarás un lindo hogar. Te aconsejo que mejores tu actitud y brindes lo mejor de ti. Se sincero, leal y respeta a las damas.