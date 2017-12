JONATHAN.- Buenos días, doctora Carmen, por mucho tiempo estuve alejado de las mujeres. Luego de una decepción amorosa, pensé que todas eran malas e interesadas. Cuando veía a una pareja feliz, me burlaba. Me imaginaba que, al igual que yo, esas personas iban a terminar con el corazón destrozado. Sin embargo, después de meditar y verme solo, ahora puedo decir que viví amargado por mucho tiempo. En realidad sí necesito conocer a una mujer sincera, íntegra y buena, que desee complementar mi vida y yo la suya. La persona interesada me puede llamar al teléfono 9523-52358. Gracias.



Mira hijito: Jamás debes cerrarle las puertas al amor, porque eso es también impedir tu felicidad y eso no es bueno para nadie. Qué bueno que te diste cuenta a tiempo. Verás que con ese cambio de actitud hacia la vida, la oportunidad para amar llegará y lo más importante: te encontrará fortalecido. Suerte.