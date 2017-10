Consejos de amor: "Tengo mala suerte en el amor"

DEMETRIO (39).- Estimada doctora Carmen, soy un hombre soltero, cariñoso, honesto y con buenos sentimientos, pero he tenido mala suerte en el amor. Las relaciones que sostuve en el pasado no acabaron con un final feliz. Por el contrario, me dio pena que terminasen. Sin embargo, así es la vida y pienso que quizá no he encontrado el verdadero amor.



Le escribo porque precisamente deseo conocer a una mujer buena, honesta y que desee tener una relación sólida. Estoy seguro de que juntos encontraremos la felicidad. Las interesadas me pueden escribir a demetrio_781@hotmail.com.

Mira hijito: Deja atrás el pasado, no pienses que tienes mala suerte en el amor, al contrario, valora tus cualidades y todo lo que puedes ofrecer a una mujer. Hay muchas damas solteras que estarían felices de conocer a un caballero sincero, trabajador y de buenos valores. Suerte.