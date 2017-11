TERRY (33).- Estimada doctora Carmen, soy un fiel lector de Trome y deseo que a través de su columna pueda encontrar a una buena mujer. Le cuento que no he tenido suerte en el amor, porque siempre me he enamorado de las personas equivocadas. Ellas nunca valoraban mis sentimientos, pese a que soy un hombre trabajador, responsable, cariñoso y muy apasionado. Por eso, me gustaría conocer a una dama sincera y cariñosa para amarla y así establecer una relación con respeto. La interesada puede escribirme al: terry19101983@gmail.com o buscarme en el Facebook como Terry Altamirano.



Mira hijito: Me gusta que tengas esas ganas de darte una nueva oportunidad. Te aconsejo que te olvides de las malas experiencias y mentalízate en que vas a conquistar a la mujer de tus sueños. Muchas parejitas se han conocido a través de esta columna y estoy segura que también será tu caso. Suerte.

