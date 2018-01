Consejos de amor: "Me engañó con un amigo de su trabajo"

ROBERTO (34).- Buenos días, doctora Carmen, soy un fiel lector de su columna y me animé a escribirle porque estoy interesado en conocer a una mujer cariñosa, sincera y de buen corazón para formar una familia. Mi última pareja me engañó con su compañero de trabajo. Al inicio me cegué y no quise darme cuenta de lo que estaba sucediendo, pero después de pensar mucho, entendí que yo mismo me hacía daño. Entonces me dije ‘basta’ y decidí voltear la página. Si alguna señorita soltera, con o sin hijos, está interesada en mi amistad, puede llamarme al 952-404-976.

Mira hijito: Imagino el mal momento que pasaste al descubrir la infidelidad de tu novia. Es doloroso afrontar esa situación, pero te felicito por haber tomado la mejor decisión. Hay muchas damas solteras, fieles y sinceras que estarían encantadas de conocerte. Piensa siempre en positivo y da lo mejor de ti. Suerte.