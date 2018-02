Consejos de amor: "Me engañó con el papa de su hijo"

JUAN (55).- Querida doctora Carmen, mi historia de amor se convirtió en una pesadilla. Hace tiempo inicié una relación con una compañera de trabajo. Ella era madre soltera, eso para mí no significaba un problema. Estábamos felices hasta que descubrí que en vez de visitar a un familiar enfermo, como me había dicho, iba al penal a ver al padre de su hijo. No soporté su mentira y me alejé de ella. Espero que a través de su espacio pueda conocer a una dama mayor de 30 años, fiel y sincera. Me considero un hombre honesto y trabajador. La interesada puede llamarme al 989-707-310.



Mira hijito:



Muchas veces nos dejamos llevar por la ilusión del momento e iniciamos rápido una relación con alguien que apenas conocemos. Por eso luego surgen los problemas. Te aconsejo que cuando recibas respuesta a esta carta te des más tiempo para saber más de la mujer que te interesa y dejes en el pasado esa mala experiencia. Suerte.