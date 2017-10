Consejos de amor: "Me exigía que le pague sus estudios"

JUVENAL (46).- Estimada doctora Carmen, mi historia de amor comenzó bien, pero conforme pasó el tiempo, se convirtió en una pesadilla. Mi pareja me amenazaba con terminar la relación si no le pagaba sus estudios y yo, como un tonto, aceptaba, aunque no le puedo negar que por momentos me sentía usado. De pronto mi negocio decayó, estuve casi al borde de la quiebra; sin embargo, ella en lugar de apoyarme me dejó. Aprendí a la fuerza que el amor no se compra. Ahora estoy interesado en conocer señoritas honestas y nobles, pueden llamarme al 986-598-087.



Mira hijito: Si te chantajeaba, no tenía sentido que sigas con ella, pues solo se estaba aprovechando de ti. Nunca olvides eso. Sé que no volverás a cometer este error en tus futuras relaciones. Ahora que estás listo para recomenzar, te aconsejo que cuando recibas respuesta a tu carta cites a la chica en algún lugar para que la conozcas mejor. Suerte.