Consejos de amor: "Me la pasaba de fiesta en fiesta, pero ahora quiero algo serio"

TOMÁS (32).- Hola doctora Carmen, me animé a escribirle porque siento que necesito ordenar mi vida al lado de una buena mujer y espero que usted me ayude a encontrarla. Durante mucho tiempo me la he pasado de fiesta en fiesta conociendo chicas y enamorándome de las menos indicadas. Lo digo porque les entregué mi corazón y me lo maltrataron. Menos mal que ya me recuperé de eso y ahora quiero algo serio. Mi vida de conquistador ha terminado y he decidido conocer a una chica dulce, pero también firme y decidida. La interesada escribir a: tomas_valep@hotmail.com.

Mira hijito: Me parece muy bien que hayas cerrado una etapa de tu vida y ahora pienses en una relación seria y duradera. Para encontrar el amor, debes ser sincero y transparente, dar lo mejor de ti y demostrar que estás preparado para formar una familia. Suerte.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.