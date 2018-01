Consejos de amor: "Espero a una mujer dulce y tierna"

CRISTIAN (33).- Querida doctora Carmen, estoy soltero desde hace bastante tiempo y ya no quiero continuar así, porque me doy cuenta de que mis ánimos decaen al no tener a una buena persona a mi lado. Por eso recurro a usted para que me ayude. Me considero un hombre trabajador, responsable, comunicativo, cariñoso, comprensivo, apasionado y romántico. Deseo con todas mis fuerzas compartir mi vida con una señorita dulce, sincera y amorosa. Me interesan las damas solteras para iniciar una relación seria. Las que deseen conocerme pueden comunicarse conmigo al 995-528-931.

Mira hijito: Me da gusto que a través de esta columna se hayan unido muchas parejitas y este también puede ser tu caso. Confía en todo lo que puedes ofrecer a la dama que se cruce en tu camino. Estoy segura de que pronto encontrarás la felicidad. Suerte.