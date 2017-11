Consejos de amor: “Una mujer me pagó muy mal”

MIGUEL (33).- Querida doctora Carmen, le escribo para contarle una parte de mi vida. Hace años conocí a una mujer y terminé muy desilusionado. Nos enamoramos, convivimos un tiempo, pero me pagó muy mal. Me di cuenta de que era una interesada y por más que hicimos varios intentos por salvar la relación, no se pudo porque ella no cambió. Ante esa situación decidí alejarme. Han pasado dos años y parece que estoy marcado, pues sigo solo y no he logrado enamorarme otra vez. Me gustaría conocer a una dama buena, de 20 a 30 años de edad. Escribir a: milucion1@hotmail.com.



Mira hijito: Lamento lo que te pasó, pero es mejor darte cuenta ahora que seguir con una persona que no te ama y, sobre todo, que no hace nada por mejorar. Estoy segura de que pronto recibirás respuesta a tu carta. Cuando eso ocurra prepárate para mostrarte tal como eres. No desesperes ni intentes enamorarte en la primera cita. Ve con calma y conoce a la dama. Mucha suerte.

