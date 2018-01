Consejos de amor: "Necesito olvidar el pasado"

VÍCTOR (31).- Estimada doctora Carmen, deseo felicitarla por unir a muchos corazones solitarios. Soy un caballero profesional de la salud, romántico y de buenos principios; sin embargo, aún no he tenido la oportunidad de conocer a una buena chica, luchadora y madura. Hace un año estaba comprometido, todo era maravilloso, pero mi futuro se desvaneció cuando mi novia perdió la vida. Por eso, he decidido escribirle para encontrar el amor, olvidar el pasado y seguir adelante. Estoy en busca de una dama entre los 18 y 28 años, de buen corazón y humilde. La interesada me puede llamar al: 975-137-148.



Mira hijito: Te ha tocado vivir una situación muy difícil, pero que estés dispuesto a volver a creer en el amor dice mucho de tu madurez. Te pido que no te precipites, no intentes llenar con otra persona el vacío que dejó tu expareja. Escribe una nueva historia. Cuando tengas respuesta, busca la amistad de esa mujer, luego una relación. Suerte.