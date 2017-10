Consejos de amor: "Me encuentro solo hace tiempo"

ERICK(35).- Estimada doctora Carmen, aprovecho la oportunidad para felicitarla por su prestigiosa columna. Soy un hombre soltero, trabajador, responsable, comunicativo, cariñoso y muy apasionado. Le escribo porque pese a mis esfuerzos por consolidar una relación, no lo logro. Me encuentro solo hace algún tiempo y la verdad es que me gustaría conocer a una dama de entre 20 y 35 años de edad, sincera, amorosa, tierna y alegre, con quien yo pueda iniciar un romance duradero. Las señoritas interesadas en conocerme pueden comunicarse conmigo al teléfono: 950-173-611.

Mira hijito: Muchas gracias por tus saludos. Si eres un caballero trabajador y de nobles sentimientos, no dudes que pronto recibirás una respuesta a tu carta. Hay muchas damas solteras que estarían felices de conocer a un caballero que les brinde amor sincero y tranquilidad. Suerte.