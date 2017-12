Consejos de amor: "Me dejó por mi mejor amigo"

CAMILO (42).- Estimada doctora Carmen, le comento que hace un mes se destruyó mi relación. Le pregunté a mi pareja porque terminaba conmigo y me respondió que sus padres no aceptaban lo nuestro porque soy independiente y no tengo trabajo seguro. Esa noticia me hizo sentir muy triste. Sin embargo, días atrás la encontré en una fiesta patronal besándose con mi mejor amigo, que es un empresario de éxito, y le recriminé que ella y su familia eran interesadas. En Navidad prefiero olvidarlo todo y empezar de nuevo al lado de una buena mujer. Pueden llamarme al 924-951-195.

Mira hijito: Entiendo lo decepcionado y apenado que estás. Tu corazón primero debe sanar, para que así con tranquilidad puedas ser y hacer feliz a otra persona. Ten paciencia, ya llegará alguien que te valorará por lo que eres y no por lo que tienes. Confía en tu intuición. Suerte.