Consejos de amor: "Busco a la mujer de mi vida"

LUCHO (56).- Estimada doctora Carmen, le cuento que desde hace años me encuentro solo y es una situación que ya no aguanto más. Tengo la esperanza de que, a través de su espacio, pueda conocer al amor de mi vida. Me considero un caballero trabajador, hogareño, fiel, amoroso y responsable. Busco una relación seria con una dama sin compromisos, comprensiva, emprendedora, amorosa y que tenga entre 30 y 55 años. Si es de contextura gruesa, mejor. Mi mayor deseo para el 2018 es formar un hogar al lado de una persona así. Me pueden llamar al teléfono 990-524-254.

Mira hijito: Gracias por escribirme. Me siento muy contenta de que, a través de todos estos años, esta columna haya logrado hacer felices a personas que estaban solas y ahora han formado lindas parejas. Estoy segura de que también será tu caso. Sé caballero con las damas, brinda amor y tú también lo recibirás. Suerte.