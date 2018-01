Consejos de amor: "Estoy preparado para amar"

GERARDO (51).- Estimada doctora Carmen, le escribo con mucha esperanza de poder encontrar el amor a través de su columna. Le cuento que tengo dos hijos y hace varios años quedé viudo. Ese dolor me acompañó mucho tiempo, pero ahora siento que al fin he superado la pérdida de mi esposa y puedo rehacer mi vida con una buena dama. Me gustaría que ella sea hogareña, sincera y con una gran belleza espiritual. Soy un hombre trabajador y me considero muy romántico y sincero. Las damas interesadas en conocer más de mí, pueden llamarme al teléfono 948-317-995.

Mira hijito: A pesar de la ausencia y los buenos recuerdos que tienes de tu esposa, me parece prudente que hayas decidido volver a enamorarte. La vida continúa y mereces ser feliz al lado de una dama que entienda tu historia y desee compartir nuevas experiencias a tu lado. No dudo de que pronto conocerás a esa persona que esté a tu altura. Suerte.