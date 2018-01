Consejos de amor: "Me engañó con un vecino"

FRANCISCO (54).- Estimada doctora Carmen, la saludo y le deseo muchísimos éxitos en este nuevo año. Le cuento que soy un hombre que ha sufrido una terrible decepción amorosa, confié mi amor a una dama y me engañó con un vecino. Nadie me contó, yo los vi abrazados y besándose. Estuve muy deprimido. Por eso, le pido que me ayude a encontrar una dama fiel de 25 a 50 años, no tengo inconveniente con que sea madre soltera, porque nunca tuve hijos. Las interesadas me pueden llamar al 992-815-923.

Mira hijito: Es muy triste lo que me cuentas, se nota que esa mujer no te valoró, pero te aconsejo que no te sientas triste, debes voltear la página y agradecer que te diste cuenta a tiempo. Hay muchas damas solteras, fieles y sinceras que estarían encantadas de conocerte. Ve paso a paso. Suerte.