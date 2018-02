Historias de amor: "Mi enamorada no tenía tiempo para mí"

MATEO (40).- Estimada doctora Carmen, me gusta su columna y por eso me animé a escribirle. Le cuento que hace unos meses terminé con mi enamorada porque ella no tenía tiempo para mí. Nuestra relación fue buena mientras duró. Al inicio trabajábamos juntos, pero cuando cambió de centro laboral ya no nos veíamos con tanta frecuencia y sus horas libres las usaba para estar con su hija. Yo quedé relegado a un segundo plano. Por ese motivo acabamos. Ahora deseo hacer amistad con una dama de Lima y compartir cosas en común. La interesada puede llamarme al 997-302-403.

Mira hijito: Por lo general, cuando una mujer empieza a alejarse de un hombre es porque la relación no está bien, y tal parece que eso es lo que sucedió. Lo bueno es que cada quien decidió tomar su camino sin mayores dramas. Después de esta carta prepárate para llegar al corazón de otra dama. Recuerda ser sincero, leal y caballero. Suerte.