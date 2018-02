Historias de amor: "La soledad me está abrumando"

ALESSIO.- Estimada doctora Carmen, leo su columna desde hace algún tiempo y me doy cuenta de que sus consejos son muy buenos. Además, nos da la gran oportunidad de encontrar el amor.

Tengo casi dos años de estar solo y deseo conocer una dama con quien pueda compartir y vivir bonitas experiencias. En pocas palabras, busco una media naranja porque siento que la soledad me está abrumando. Como mis intenciones son serias, me gustaría que ella fuera amable, cariñosa, trabajadora. Las señoritas interesadas pueden escribirme a la cuenta de Facebook ‘Alessio Faketty’. Yo les responderé encantado.

Mira hijito: Todas las personas merecen conocer el amor y si aún no has dado con la persona indicada, hiciste bien en escribir. Estoy segura de que alguien responderá tu carta y cuando eso suceda, pon todo tu empeño para que esa relación prospere. Respétala y también serás valorado. Suerte.