Historias de amor: "Ella sentía vergüenza de mí"

CARLOS.- Estimada doctora Carmen, espero que me ayude a acabar con la soledad que siento desde hace ocho años. Le cuento que tuve una relación que duró cuatro años. Fue una situación algo difícil, porque la mujer que era mi pareja se avergonzaba de mí. En todo el tiempo que estuvimos juntos no me presentó a su familia ni amigos, pese a mi insistencia.

Aunque fue doloroso aceptar que no me amaba, ese capítulo de mi vida ya está cerrado. Ahora quiero encontrar a una dama de 20 a 35 años interesada en iniciar una relación seria. Me pueden llamar al teléfono 9559-69217.

Mira hijito: Una pareja que realmente te ama, te valora y da tu lugar. Levanta ese ánimo, confía en tus cualidades y demuestra que eres un hombre que puede ofrecer muchas cosas bonitas a una dama: cariño sincero, lealtad y protección. Sé que todo saldrá bien. Suerte.