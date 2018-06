Historias de amor: "La coronaron reina y me dejó"

CARLOS (42).- Estimada doctora Carmen, la felicito por su columna. Le cuento que estuve varios años en una relación muy bonita con un chica bien simpática. Todo iba de lo más normal hasta que se presentó a un concurso de belleza en su barrio. Yo la apoyé, pero luego de que la coronaron reina, ella me dejó. Hasta ahora no entiendo qué pasó, creo que conoció otros ambientes, otros chicos y amistades y prefirió olvidarme. Eso me dolió, pero debí seguir adelante. Soy alegre y romántico, por eso estoy buscando a una dama a quien pueda amar y entregarle lo mejor de mí. Llamar al: 986-925563.

Mira hijito: Me da mucha pena que tu relación no haya funcionado, pero a veces es mejor dejar pasar a personas que no son para nosotros. El amor implica respeto y lealtad hacia la otra persona, de otra manera no se concretará una relación seria. Estoy segura de que pronto tu vida cambiará y serás feliz. Suerte.