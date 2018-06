Cómo crear una red de trabajo para encontrar trabajo

Tener una red de contactos ha sido desde siempre una de las maneras más eficaces de conseguir empleo en un mercado laboral cada vez más competitivo. Gracias a las redes sociales profesionales como Linkedin, blogs y foros de temas laborales, los profesionales tienen más opciones de contactarse con personas claves para conseguir un puesto de trabajo .



Katia Zapata, directora de selección, servicio y calidad de Adecco define una red de contactos como una agrupación de personas con las cuales tenemos o hemos tenido algún tipo de vínculo directo o indirecto en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana: familiar, amical, profesional, social, etc.



“Si bien es cierto que una red de contactos nos sirve para encontrar trabajo o cambiar a uno mejor, esta se debe generar conforme vamos ampliando nuestras fuentes de contacto, sin ningún interés personal y en la que se accede con el fin de escuchar y colaborar con los miembros de nuestra red”, agrega Zapata.

A continuación, la vocera de Adecco indica cuatro claves para manejar adecuadamente una red de contactos para encontrar empleo:



• Una red de contactos no debería formarse para un interés personal específico. Lo mejor es desarrollar diferentes tipos de contactos a lo largo de nuestra vida con el fin de poder desarrollar relaciones sólidas y sostenibles en el tiempo.



• Contar con un plan específico al momento de acudir a la red de contactos con fines de recolocación laboral. El plan debe tener como punto de inicio nuestro objetivo: ¿En qué sectores quiero explorar oportunidades laborales? ¿A qué posiciones debería dirigirme? ¿Qué empresas dentro del sector son las que más me atraen y por qué? ¿Cómo puedo prepararme o qué puedo investigar antes de contactar a un contacto determinado?



• Estar siempre listo para ofrecer o ayudar a los miembros de tu red de contactos. El fin de una red de contactos profesional es básicamente el desarrollo sinérgico entre sus miembros.



• No excluir a ningún contacto de nuestra red. Si bien es importante tener un plan específico con contactos que forman parte de nuestra lista de empresas o profesionales a fines, no se debería excluir a ninguno , menos aún por interés personal. Los contactos que no estén ligados a nuestra especialidad pueden ser a su vez una fuente importante de contactos que sí lo están, pero sobre todo son una fuente interesante de aprendizaje pues nos abren una perspectiva diferente del mercado laboral en sectores y áreas diferentes a las que comúnmente conocemos.

