En el marco del Día de la Madre, asociaciones de pacientes oncológicos como: Con L de Leucemia, Lazo Rosado Perú, Oncovida Perú y Reprolacc se unieron bajo el lema #MamaTeQuieroPorSiempre para visibilizar la lucha de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer en Perú, muchas de ellas, madres de familia que tienen a cargo su hogar y el cuidado de sus pequeños.

Claudia Bernales, psicooncóloga de la ONG Con L de Leucemia , recomienda que sea la misma madre quien comparta la información para evitar que sus seres queridos se enteren por otros medios. “Los niños son expertos en descubrir por sus propios medios cuando algo no anda bien. Percibirán la preocupación, tristeza y cambios de rutina. Esto podría causarles sentimientos de culpabilidad, ansiedad y cambios fisiológicos como falta de apetito, insomnio y si son más pequeños podrían volver a mojar la cama por las noches”, remarcó.

Otro beneficio de la transparencia es que brinda mayor tranquilidad a la madre al momento de iniciar su tratamiento el saber que no oculta su realidad y les da a sus hijos un ejemplo sobre cómo enfrentar las adversidades de la vida desde la organización y honestidad.

PRESTA ATENCIÓN

Para la psicooncóloga es importante considerar lo siguiente para comunicar el diagnóstico:

1. Un ambiente y un momento calmado para dar la noticia, usando un lenguaje informal sin términos científicos.

2. Si no se siente cómoda con la palabra ‘cáncer’ puede empezar con: “Quería contarles que me he hecho algunos chequeos médicos y el doctor me ha pedido que haga un tratamiento para mejorar y tal vez tengan que operarme”.

3. Llorar no es malo. Si sus hijos lloran y usted quiere unirse y llorar junto a sus hijos, está bien. El momento de valentía será reservado para el camino que están por recorrer juntos.

4. Caída de cabello. Ante los cambios inminentes por la caída del cabello se sugiere comentarlo, pero no adelantarnos a detallar cada posible efecto.

5. Diferencia de edades. No es lo mismo explicarle la situación a un niño de 5 años que a un adolescente de 15 años. Sus preguntas y reacciones podrían variar.

EN EL COLEGIO

También es importante informar al colegio sobre el cambio en la dinámica familiar para buscar apoyo y comprensión en caso de darse cambios de ánimos y conductuales en el niño. “Las maestras, con autorización de la familia, podrían compartir esta información con los demás padres para formar una red de contención que será muy valiosa durante todo el proceso”, agregó la especialista.

SALUD DE CALIDAD

Todas las madres residentes en el Perú tienen derecho a una salud de calidad. Si bien el 30 de marzo se publicó el Reglamento de la Ley Nacional de Cáncer que establece la cobertura universal y gratuita para todos, a pesar de ser un hito histórico, las asociaciones de pacientes comentan que es necesario mejorar algunos puntos débiles como la falta de presupuesto, sanciones para los funcionarios que no cumplan los plazos definidos en la norma y reducir la burocracia para garantizar el acceso a un tratamiento oportuno y la pronta evaluación de nuevas medicinas oncológicas.

MÁS INFORMACIÓN:

Jorge Muñoz: JNE publica resolución de vacancia como alcalde de Lima

Pensiones ONP: Aquí el cronograma de mayo para el pago a jubilados

BCR emite nueva moneda de S/ 1 en conmemoración de Manuel Lorenzo de Vidaurre