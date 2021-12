La Navidad es sinónimo de celebración, reunión con la familia y regalos para los más pequeños de la casa. Sin embargo, muchos padres no se dan cuenta de que esta época del año es perfecta para inculcar buenos valores en sus hijos que los ayudarán a consolidar su identidad, mejorar su relación con los demás y valorar el tiempo con sus seres queridos.

Si no sabes qué puedes enseñarles a tus retoños en esta Navidad, el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa te orienta en este camino:

+Fomentar el agradecimiento

Habla con tu niño y explícale que en la Navidad no son importantes los regalos, sino la oportunidad de estar con la familia unida, así como tener buena salud y alimentos sobre la mesa. Por eso, agradezcan juntos por todas las cosas buenas.

+Compartir con los demás

Puedes animarlo a que piense en otras personas y que, incluso, elija algunos de los juguetes que ya no usa y que están en buen estado para donarlos a otros niños. Dile que en estas fiestas navideñas no solo se recibe, sino también se comparte con los que menos tienen.

+Reconocer el esfuerzo

Conversa con tu niño, si es que ya sabe que tú compras los regalos y no los trae Papá Noel, y dile por qué estás premiándolo con ese juguete. De esta manera, el entenderá que, para alcanzar o tener algo que deseamos, es necesario esforzarse.

SABÍAS QUE..

También puedes fomentar la creatividad en tus niños elaborando con ellos, por ejemplo, tarjetas de Navidad para sus tíos, primos o padrinos.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Navidad 2021: ¿Por qué integrar a tu hijo en los preparativos navideños?

Pueden decorar algunas partes de la casa o elaborar tarjetitas para entregar en la Nochebuena. Diles que estas fiestas es la ocasión perfecta para reafirmar el amor y la unión familiar.

Si aún no has armado el árbol o el nacimiento, pídele a tu pequeño que te ayude, por ejemplo, colocando los adornos. Foto: iStock.

La Navidad es una fecha muy especial, una época de reuniones en familia, de juegos, de recuerdos y de ilusión. Y ellos, tus hijos pequeños, suelen ser los grandes protagonistas de estos festejos. Por eso no los relegues solo a esperar el regalo y ver cómo te preparas para enfrentar estos días festivos, ¡involúcralo!

El psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa señala que la Navidad es la oportunidad perfecta para acoplar a los chicos a estas celebraciones y estrechar más los lazos afectivos, reforzar valores y desarrollar la creatividad.

“Esto no solo hará que los niños se sientan más útiles, también les enseñará a vivir con más espiritualidad la Navidad y no solo sentarse a esperar los regalos. No digan que son muy chiquitos para hacer algo, hay una diversidad de actividades que pueden realizar acorde a su edad. No hay excusas”, indica el especialista.

¿CÓMO HACERLO?

1. AMBIENTACIÓN DE LA CASA

Si aún no has armado el árbol o el nacimiento, pídele a tu pequeño que te ayude, por ejemplo, colocando los adornos. Tal vez falta poner la corona de adviento en la puerta o cambiar el mantel de la mesa por uno navideño.

2. DETALLITOS

Pueden elaborar tarjetitas que entregarán en la Nochebuena a los demás miembros de la familia. Esto ayudará a desarrollar la creatividad de tu retoño. Si desean una ayudadita, pueden ver videos en YouTube o las redes sociales, como Facebook.

3. CANTEN VILLANCICOS

Estas melodías intensifican la celebración de la Navidad. No importa si no tienen una voz prodigiosa, basta con tener actitud y muchas ganas. Pueden entonar los clásicos como ‘Mi burrito sabanero’, ‘Rodolfo, el reno’ y ‘Feliz Navidad, entre otros.

4. ENVOLVER LOS REGALOS

Pídele que te ayude con esta tarea. Si es muy pequeño, él puede darle ese toque original dibujando o escribiendo algo en el papel. Que dibuje corazones, personas… lo que se le ocurra.

5. PREPARAR LA CENA

Hazle partícipe al momento de elegir la comida. Pregúntale qué le parece y qué quisiera incluir. Como aún no puede ayudar en la cocina, dale la misión de colocar las servilletas, los individuales y los cubiertos en la mesa.

MÁS INFORMACIÓN:

La Seño María: La Ómicron en el Perú

Más de 24 millones 275 mil peruanos ya fueron inmunizados contra el coronavirus

Pedro Castillo se reunió en Palacio de Gobierno con periodistas y líderes de opinión