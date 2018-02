Crianza de hijos: Enséñale a tu pequeño una 'contraseña' para prevenir secuestros [VIDEO y FOTOS]

POR: MARIELA CELIS



En los últimos días se han difundido videos que demuestran que, debido a su inocencia, los niños pueden irse fácilmente con extraños. Basta que un depravado les hable bonito en la calle, les ofrezca algo o los invite a algún lugar.



Papá y mamá, ustedes tienen la obligación se enseñarle a su niño a que se cuide y una buena modalidad es mediante: la contraseña.

A raíz de la muerte de la niña Jimenita, especialistas sugieren que los padres e hijos tengan una‘palabra clave’.



¿Cómo funciona?



Se le advierte al hijo que si alguien quiere recogerlo, aunque sea un conocido, tiene que mencionarle esa ‘palabra secreta’, de lo contrario no debe irse con él, así el sujeto insista.



Para César Rojas, psicólogo del complejo hospitalario Alberto Barton, el uso de esta contraseña jugará un rol importante si, además, creas confianza con tu hijo para que siempre te cuente sus cosas y le recuerdes que nadie lo puede tocar.



“Esa conversación no debe generar pánico, sino más bien ir acompañada de varios ensayos en casa. Papá puede simular ser un extraño y enseñarle al niño a pedir la ‘palabra clave’”, remarca.

La contraseña debe contener una palabra (ejemplo: galleta) y no compartirla ni siquiera con los tíos o primos.



Sabías que...



Si tu pequeño es distraído, conversa de este tema de forma continua. Y si es tímido, enséñale a gritar si un desconocido quiere llevárselo.