Las personas viven en un mundo acelerado, donde tienen que hacer muchas actividades, trabajar y estudiar; por ello, necesitan ordenar sus tiempos. Afortunadamente, la tecnología tiene grandes beneficios y nos da un respiro, ayudándonos a producir más y con buenos resultados. Los smartphones se han vuelto un aliado imprescindible, pues con las diferentes aplicaciones que existen, se ha podido marcar un antes y un después en la productividad de las personas.

Para conocer sobre estas aplicaciones, Italo Zolezzi, marketing Manager de ZTE Perú nos explica cada una de ellas, toma nota.

Focus To do

Si quieres dejar de procastinar o perder el tiempo, Focus To do es la mejor aplicación, ya que este programa permite a las personas mantenerse enfocadas y lograr completar sus objetivos a través de la combinación de la técnica de pomodoro con la gestión de tareas por hacer. Asimismo, se puede crear recordatorios para tareas importantes, mandados y monitorear el tiempo gastado en el trabajo.

Cabe mencionar que, la aplicación es bastante intuitiva y de fácil manejo por lo que los nuevos usuarios no tendrán dificultades al momento de utilizarla. Además, se encuentra disponible para Android y IOS, siendo de descarga gratuita y de uso en más de 20 idiomas.

Microsoft One Note

Organizar toda la información que necesitas en un solo espacio y con diferentes formatos ya no es un problema, porque existe One Note, una aplicación que es un cuaderno digital que está diseñado para tomar notas, planear eventos, añadir fotografías, notas de audio, etc. Esta aplicación se diferencia de otras similires porque su contenido es más estable y las notas se encuentran separadas.

Además, tiene la ventaja de que se sincroniza con todos los dispositivos para tener acceso en cualquier lugar y a cualquier hora. La aplicación está disponible para Android y IOS.

DocuSign

Firmar documentos puede ser muy agobiante y cansado ya que escanear el documento, enviarlo por correo electrónico a la persona que va a firmar, quien necesitará imprimirlo, firmarlo, escanearlo nuevamente y volverlo a enviar. Para evitar todo esto existe DocuSign, una plataforma que permite firmar electrónicamente todos los documentos de manera sencilla y segura.

Asimismo, la aplicación recopila firmas de terceros de forma electrónica, completar transacciones mediante el envío de documentos para su firma y recibir notificaciones en tiempo real de los documentos que se hayan completado.

MoneyWiz

Si buscas un mejor manejo de tus finanzas o de tus gastos, MoneyWiz te facilitará el trabajo ya que es una aplicación que permite administrar tu dinero de manera fácil, cómoda y segura en la cual al ser un sitio seguro podrás vincular todas tus cuentas bancarias y así descubrir cuánto dinero tienes, cuánto gastas y cuánto debes.

Finalmente, brinda sugerencias de ahorro, gasto o deuda en base al puntaje financiero de una persona así como, recomendaciones de tarjetas. La aplicación está disponible en Android e IOS y cuenta con más de 20 idiomas.

Este año no hay excusa para tomarse unos minutos adicionales para organizarse física y mentalmente. Aprovechar las apps siempre será de gran ayuda para permitirnos ser más productivos.

El especialista de ZTE Perú nos cuenta la marca cuenta con equipos como, el ZTE V30 Vita, una de las mejores opciones de smartphones, que cuenta con una gran pantalla de 6.82″ en calidad HD+, un procesador octacore, memoria interna ROM de 64 GB, memoria RAM de 4GB y batería de 5000 mAh, es una de las mejores opciones para ser el guía para un mayor rendimiento.

