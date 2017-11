¿Por qué debes añadir un aceite facial en tu rutina diaria? 

Si bien el clima de nuestra ciudad tiende a ser impredecible, los días de sol van en aumento y con este llegan algunos cambios al cuidado de nuestro cuerpo. Usar aceites para el rostro en esta temporada puede ser, a opinión de muchas, una idea disparatada; sin embargo la realidad es muy distinta.

Uno de los principales miedos de las mujeres es utilizar productos que engrasen la piel del rostro. En algunos casos, son las propias pieles las que tienen un exceso de grasa y en otras las condiciones meteorológicas o los productos cosméticos que hayan empleado son los culpables. Pero en cualquier caso debemos saber que los aceites no engrasan la piel, sino que la hidratan desde el interior quedando al final una piel limpia y seca, por lo que no debemos temer a ir con la cara brillante. Además de hidratar los aceites esenciales ayudarán a eliminar las líneas de expresión de nuestro rostro.

Si aún no estás totalmente convencida y no te animas a dejar las cremas, puedes intercalar su uso, optimizando así los resultados, ya que la piel no se terminará de acostumbrar a un producto y reaccionará mejor ante los dos.

Según Liliana Camposano, médico dermatólogo y consultor de Bio -Oil, “Los aceites cuentan con un alto contenido de vitaminas C y E y por esto ayudan a proteger la piel de los factores externos, además de dejarla suave e hidratada. Algunos tienen usos múltiples y se pueden usar en el cuerpo, en el rostro, incluso en el pelo, como la rosa mosqueta, el jazmín y el coco”, refirió.





Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.