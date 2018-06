Descubre cómo guiar a tu hijo en el uso de la tecnología 

Hoy en día es normal que hasta los más pequeños cuenten con acceso a diversos dispositivos electrónicos como iphone, tablets, laptops, etc, es por eso que es importante educar a los más chicos de la casa para que aprendan a usar estas herramientas correctamente y que se conviertan en aliados para su desarrollo y no en un potencial peligro para ellos. En la siguiente nota, Yordana López, autora de El Baúl de Antonia brinda algunos consejos para lograrlo:



1. No prohibir el uso de aparatos electrónicos: Ya que la tecnología, queramos o no, es parte de nuestro día a día, así que lo ideal es que la utilicemos en beneficio del desarrollo intelectual de los pequeños, pues les ayuda a obtener mayor información y que aprendan a otro ritmo.



2. Manejar restricciones de red: Bloqueando programas, páginas o redes sociales con contenido inapropiado para menores que puedan contener imágenes violentas, de contenido sexual o que puedan inducirlos a actuar de forma incorrecta.



3. Administrar el tiempo de exposición a aparatos electrónicos: Esto ayudará a que los niños puedan tener un horario establecido para el uso de estas herramientas, que no generen ningún tipo de dependencia y que puedan darse tiempo para realizar otras actividades importantes para su desarrollo como: tareas escolares, actividades al aire libre y juegos que estimulen su imaginación.



4. Filtrar también los juegos a los que suelen acceder : Es bueno tener conocimiento de los juegos a los que suele acceder el menor, con el fin de controlar los juegos apropiados para su edad, ya que algunos de ellos pueden generarles ansiedad, estrés o hiperactividad a temprana edad. El mal manejo de esta herramienta podría crear dependencia y sobre todo aislamiento con el entorno en general.



5. Los aparatos electrónicos no son niñeras a tiempo completo: Evitar utilizar la tecnología como un elemento distractor para que el niño no haga pataletas a la hora de comer, dormir o simplemente cuando se le quiera tener quieto durante un tiempo, ya que es importante que entienda desde pequeño que hay reglas establecidas en casa y que estas actividades son parte de su rutina.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.