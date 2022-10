El gobierno de Manuel Prado Ugarteche establece en 1944 que cada 31 de octubre se celebre el Día de la Canción Criolla, con el objetivo de rendir homenaje a los compositores, músico e intérpretes que enriquecen la música criolla, cuyo origen se remonta a los inicios del siglo XX, cuando los músicos peruanos fusionan el vals vienés, la jota española, las melodías prehispánicas peruanas y los ritmos afroamericanos.

Gracias a esta rica fusión musical han salido grandes compositores como Felipe Pinglo Alva, Pablo Casas Padilla, Pedro Bocanegra, Nicomdes Santa Cruz, Chabuca Granda, Erasmo Díaz, Luciano Huambachano, Alicia Maguiña, Manuel Acosta Ojeda, Augusto Polo Campos, Óscar Avilés, entre otros. Cuyas letras y música inspiraron a extraordinarios cantantes como Luis Abando Morales, Zambo Cavero, Eva Ayllón, Susana Baca, Cecilia de la Cruz o Cecilia Bracamonte y muchos más de los que el Perú se siente orgulloso.

A continuación, una lista de diez temas criollos y sus respectivas letras para que puedas armar un karaoke en casa y liberes a la cantante criolla que llevas dentro y de esta manera rindas homenaje a hombre y mujeres que han dejado huella en el mundo de la música criolla.

1.- Flor de la Canela

Tema compuesto e interpretado por la famosa cantante y compositora María Isabel Granda y Larco (1920-1983), más conocida como Chabuca Granda, quien paseó a la música criolla por el Perú y el mundo. También compsuo Cardo y ceniza, El Surco, El Puente de los suspiros, José Antonio, entre otros grandes temas que se cantan hasta hoy.

Letra:

Déjame que te cuente, limeñoDéjame que te diga la gloriaDel ensueño que evoca la memoriaDel viejo puente, del río y la alamedaDéjame que te cuente, limeñoAhora que aún perfuma el recuerdoAhora que aún mece en su sueñoEl viejo puente el río y la alameda

Jazmines en el pelo y rosas en la caraAirosa caminaba la flor de la canelaDerramaba lisura y a su paso dejabaAroma de mixtura que en el pecho llevaba

Del puente a la alamedaMenudo pie la llevaPor la vereda que se estremeceAl ritmo de su caderaRecogía la risa de la brisa del ríoY al viento la lanzaba del puente a la alameda

Déjame que te cuente, limeño ¡ay!Deja que te diga moreno mi pensamientoA ver si así despiertas del sueñoDel sueño que entretiene, morenoTus sentimientos

Aspiras de la lisuraQue da la flor de canelaAdornada con jazminesMatizando tu hermosura

Alfombras de nuevo el puenteY engalanas la alamedaque el río acompasara tu paso por la vereda

Y recuerda que, jazmines en el pelo y rosas en la caraAirosa caminaba la flor de la canelaDerramaba lisura y a su paso dejabaAroma de mixtura que en el pecho llevaba

Del puente a la alamedaMenudo pie la llevaPor la vereda que se estremeceAl ritmo de su caderaRecogía la risa de la brisa del ríoY al viento la lanzaba del puente a la alameda

2.- Viva el Perú y sereno

Tema compuesto por Alicia Maguiña, nacida en Lima (1938 - 2020) fue una cantante y compositora peruana de música criolla y andina. Este tema ha sido cantado e interpretado por otros grandes artistas criollos. Maguiña también compuso Inocente amor, Polka a Gladys Zender, Vivirás eternamente, Indio, Estampa limeña, entre otros grandes temas.

Letra:

Callejas polvorientas,de acequias rumorosas,bullicio, cierrapuertas,menudo pie de mozas

Caricias del recuerdo del ayer,que el viento me regala al rezongar,veo la saya y manto por doquier,de un abanico escucho el murmurar

La flor de esta Lima Virreynal,fue la limeña de ingenio al hablar,de traviesa mirada, de fino corpiñoy garbo al caminar

Pregoneros que con,potentes voces van,marcando con afán,del reloj el tic, tac

A las seis es la lechera,y a las siete la tisanera, catay,a las ocho el bizcocho, chumay,a las nueve el sanguito, compay

A las diez los jazmines, si,muchachita no hueles ya?a las once la chicha , catay,a las doce el sereno, chumay

Ave María Purísima!Viva el Perú y sereno!

Balcones y azulejos,celosias, zaguanes,en Amancaes festejos,San Nicolás sus panes

Caricias del recuerdo del ayer,que el viento me regala al rezongar,veo la saya y manto por doquier,de un abanico escucho el murmurar

Beatas chismosas suelen fizgonear,a través de un curioso mirador,a la linda limeña de fino corpiño,y garbo al caminar

3.- María Landó

Canción compuesta por Chabuca Granda, pero interpretado por una de las más grandes figuras vivas de la música criolla, Susana Baca, tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos. Nació en Lima, 24 de mayo de 1944, es una cantante, compositora, investigadora de música y educadora de profesión peruana. Incluso llegó a ser Ministra de Cultura de 28 de julio de 2011 al 10 de diciembre de 2011.

Letra:

La madrugada estalla como una estatuaComo una estatua de alas que se dispersan por la ciudadY el mediodía canta campana de aguaCampana de agua de oro que nos prohíbe la soledadY la noche levanta su copa largaSu larga copa larga, luna temprana por sobre el mar

Pero para María no hay madrugadaPero para María no hay mediodíaPero para María ninguna lunaAlza su copa roja sobre las aguas

María no tiene tiempo (María Landó) de alzar los ojosMaría de alzar los ojos (María Landó) rotos de sueñoMaría rotos de sueño (María Landó) de andar sufriendoMaría de andar sufriendo (María Landó) solo trabajaMaría solo trabaja, solo trabaja, solo trabajaMaría solo trabaja y su trabajo es ajeno

Pero para María no hay madrugadaPero para María no hay mediodíaPero para María ninguna lunaAlza su copa roja sobre las aguas

María no tiene tiempo (María Landó) de alzar los ojosMaría de alzar los ojos (María Landó) rotos de sueñoMaría rotos de sueño (María Landó) de andar sufriendoMaría de andar sufriendo (María Landó) solo trabajaMaría solo trabaja, solo trabaja, solo trabajaMaría solo trabaja y su trabajo es ajeno

María Landó, María Landó, María LandóMaría Landó, solo trabajaMaría Landó, solo trabajaMaría Landó, solo trabajaMaría Landó, solo trabajaY su trabajo es ajeno.

4.- Cariño bonito

Canción compuesta por Augusto Armando Polo Campos (1932-2018), compositor, cantautor, policía y maestro musical peruano, considerado uno de los más influyentes y reconocidos músicos del país. Este tema está interpretado por el reconocido cantante afroperuano, Arturo Cavero Velásquez, conocido como ‘Zambo’ Cavero, cuya única voz se ganó el cariño del pueblo peruano.

Letra:

Dónde se duermen tus ojos chinitos?Cariño bonito, por dónde andarás?Siento que vienen tus pies chiquititosCariño bonito, cuándo volverás?

Duele tu ausencia cuando estoy solitoCariño bonito, ven, ven, te quiero másY si no sabes que te necesitoPasa un ratito por mi soledad

Yo sé que al verme cantando solitoCariño bonito, tendrás que llorarYo sé que al verme cantando solitoCariño bonito, tendrás que llorar

CariñoRegresa a mi ladoVen acá, cariñoYo sé que me quieresCariño, cariñoTu amor no se muereVen acá, cariñoNo me has olvidado

Yo te extrañaré, tú me extrañarásTe recordaré, me recordarásYo te buscaré, tú me buscarásYo te encontraré, tú me encontrarásTe perdonaré, me perdonarásSiempre te querré, siempre me querrásSiempre te diré, siempre me dirásCariño, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño

Dónde se duermen tus ojos chinitos?Cariño bonito, por dónde andarás?

CariñoRegresa a mi ladoVen acá, cariñoYo sé que me quieresCariño, cariñoTu amor no se muereCariñitoNo me has olvidado

Yo te extrañaré, tú me extrañarásTe recordaré, me recordarásYo te buscaré, tú me buscarásYo te encontraré, tú me encontrarásTe perdonaré, me perdonarásSiempre te querré, siempre me querrásSiempre te diré, siempre me dirásCariño, cariño, cariño, cariño, cariño, cariño

Dónde se duermen tus ojos chinitos?Cariño bonito, por dónde andarás?

5.- Cada domingo a las 12 después de la misa

Canción compuesta por Augusto Armando Polo Campos (1932-2018). Interpretado por una de las figuras más queridas del Perú, María Angélica Ayllón Urbina, conocida como Eva Ayllón, cantante, compositora y ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical por su aporte a la cultura.

Letra:

Cuando tengas que partirQuiero que sepasQue estaré pensando en tiTodos mis días

Vivirás en mi alegría y mi tristezaReinarás en el altar del alma miaAl partir me dejarás tus agoníasEn la casa que sin tíQuedó muy triste

Nadie ocupará el lugar que tú teníasPorque se murió mi amor cuando te fuistesNadie ocupará el lugar que tú teníasPorque se murió mi amor cuando te fuistes

Cada domingo a las doce saldré a la ventanaPara esperarte como antes después de la misaY en la esquina solitaria voy a ver a mi almaQue espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa

Se irá el sol de la mañana te llorarán las campanasCada domingo a las doce después de la misa

Cada domingo a las doce saldré a la ventanaPara esperarte como antes después de la misaY en la esquina solitaria voy a ver a mi almaQue espera tus pasos, buscando mis brazos y sin tu sonrisa

Se irá el sol de la mañana, te llorarán las campanasCada domingo a las doce despues, despues de la misaCada domingo a las doce despues, despues de la misa

Cuando tengas que partirQuiero que sepasQuiero que sepasQuiero que sepas

6.- Déjalos

Vals criollo compuesto por el prolífico compositor Félix Pasache nació en La Victoria en 1940. Fueron “Los Embajadores Criollos”, quienes interpretar sus composiciones. Ellos le grabarían 13 de sus valses, entre los cuales se encuentran: Déjalos, Equivocada, Horas de dolor, No insistas, Por esa ingrata, Se acabó y punto, Sigue mintiendo, Soy feliz y Vete, Dijiste adiós, Dime la verdad, Mi amiga la tristeza, Sigue tu rumbo, Tu capricho, Vete, Volvamos a ser novios.

Letra:

A nadie le hago daño con quererte

Por eso es que te entrego mi cariño

Si un día equivocaste tu camino

Rectificaste a tiempo los errores

Si Dios el juez supremo nos perdona,

¿porque la ley terreno te condena?

Aquel que no ha pecado no es humano.

Aquel que no ha querido, no ha vivido.

Déjalos... aunque todos te censuren, yo te quiero

Déjalos... que critiquen y murmuren, no me importa

Mírame cara a cara y sin temores

que el amor de mis amores

siempre fuiste y serás tu

Mírame cara a cara y sin temores

que el amor de mis amores

siempre fuiste y serás tu

7.- Nada soy

Este tema es clásico vals de ‘Los Kipus’ de la autoría de los maestros Javier Dulanto y Genaro Ganoza. Javier Dulanto fue del trío Los Kipus. Creador de El bebedor, Búscala ya, Ciprianito, Linda Rosaura, Distancia y Lejos los dos. APDAYC le otorgó Joyas Musicales por “Sí sí” (Esmeralda Musical), un Estímulo Musical por “Siempre los dos” y un Diamante Musical por “Nada soy” (coautoría con Javier Dulanto).

Letra:

Nada soy, sin tu cariño, nada soyNada soySi no te tengo, nada soyMe enseñaste a quererte con delirioHoy mi vida es un martirio si no estás más junto a mí

Te busqué, por todas partes, te busquéY al no poder encontrarte, te lloréQué dolor siento en mi pechoAy, qué dolorTe olvidaste de tu amorQue hoy no vivirá sin ti

Te fuiste, sin motivo, de mi ladoLloró mi corazón sacrificadoEl ser que a ti te quiso con pasiónY que te dio su amorNo tiene la dulzura de tus besosTampoco la ternura de tu amorAhora nada soy, sin tu cariño, nada soy

Te fuiste, sin motivo, de mi ladoLloró mi corazón sacrificadoEl ser que a ti te quiso con pasiónY que te dio su amorNo tiene la dulzura de tus besosTampoco la ternura de tu amorAhora nada soy, sin tu cariño, nada soy

Te fuiste, sin motivo, de mi ladoLloró mi corazón sacrificadoEl ser que a ti te quiso con pasiónY que te dio su amorNo tiene la dulzura de tus besosTampoco la ternura de tu amorAhora nada soy, sin tu cariño, nada soy

Te fuiste sin motivo de mi ladoLloró mi corazón sacrificadoEl ser que a ti te quiso con pasiónY que te dio su amorNo tiene la dulzura de tus besosTampoco la ternura de tu amorAhora nada soy, sin tu cariñoNada, nada, nada soy

8.- Yo perdí el corazón

Vals compuesto por José Escajadillo Farro, pero interpretado por una de las voces más populares, Cecilia Bracamonte, nacida en (Lima, 22 de noviembre de 1949), quienes tiene más de una decena de álbumes grabados y ha participado en cerca de 8 programas televisivos de música y canto.

Letra:

Yo perdí el corazón una tarde lejanaUna tarde de aquellas, cuando el amor nos llamaYo siempre te recuerdo y en mis noches te sueñoDormida entre mis brazos, acariciando el tiempo

Yo perdí el corazón, pero no me arrepientoPorque pasé a sentir cosas que ya no sientoPorque me regalaste poco a poco tu olvidoYo nunca me arrepiento el haberte querido

Y que será de mí hoy que todo acabóSi ya me acostumbré a vivir para tiEl culpable soy yo por tener corazónPor regalarte mi alma y perder la razónY que será de mí hoy que todo acabóSi ya me acostumbré a vivir para tiEl culpable soy yo por tener corazónPor regalarte mi alma y perder la razón

Y que será de mí hoy que todo acabóSi ya me acostumbré a vivir para tiEl culpable soy yo por tener corazónPor regalarte mi alma y perder la razónY que será de mí hoy que todo acabóSi ya me acostumbré a vivir para tiEl culpable soy yo por tener corazónPor regalarte mi alma...Y perder la razón

9.- Sincera Confesión

Este tema es compuesto por Erasmo Díaz, nacido en Chincha, 24 de mayo de 1925, quien también compuso: “Vida mía” el bolero “Te esperaré”, “Amé y Perdí”, “La parrita”. Está interpretado por el cantante peruano Fernando Saldaña, ‘Nando del Péru’, nacido en el Callao (1945-2008). Gracias a sus éxitos obtiene el reconocimiento de las altas autoridades del Estado de New Jersey recibiendo el 2005 una proclama firmada por Regena L. Thomas, Secretaría del Estado y Richard J. Codey, Gobernador del Estado de Nueva Jersey.

Letra:

Amar sin pedir nada a la vida,Resanando mil heridas,Así yo te quiero a ti

Con fe en la luz de tu mirada,En tu voz y en tus palabrasSe ha formado mi querer.

Tal vez no he llegado a comprenderteY en mi afán por adorarte,Me olvidé de la ilusión.

Perdón, si he escondido una caricia,Una frase, una sonrisa,A tu ansioso corazón.

Quiero, vida, que comprendasQue nuestro cariño,Es tan puro como el almaDe inocente niño;Que yo soy sólo de tiQue tú eres para míLa vida, la luz y el de amor.

Quiero, vida, que comprendasQue nuestro cariño,Es tan puro como el almaDe inocente niño;Que yo soy sólo de tiQue tú eres para míLa vida, la luz y el amor.

Quiero, vida, que comprendasQue nuestro cariño,Es tan puro como el almaDe inocente niño;Que yo soy sólo de tiQue tú eres para míLa vida, la luz y el amor

Quiero, vida, que comprendasQue nuestro cariño,Es tan puro como el almaDe inocente niño;Que yo soy sólo de tiQue tú eres para míLa vida, la luz y el amor,La vida, la luz y el amor.

10.- Nuestro secreto

‘Nuestro secreto’, vals del autor y compositor Félix Pasache. Esta versión es interpretado por el cantante criollo, Manuel Donayre nacido en Cañete, pero hoy radica en los Estados Unidos. Ha sido uno de las voces masculinas locales de mayor registro del siglo XX.

Letra:

Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabráEste secreto quedará escondido una eternidadYo te aseguro nunca diré nada de lo que pasóY no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo

Este secreto que tienes conmigo nadie lo sabráEste secreto seguirá escondido una eternidadYo te aseguro nunca diré nada de lo que pasóY no te preocupes, que todo lo nuestro queda entre tú y yo

Nadie sabrá que tu pecho juntito al mío ha latidoQue disfrutamos instantes de fascinante dulzuraNunca diré que hubo noches que te adoré con locuraNadie sabrá que en tus brazos, borracho de amorMe quedé dormido

Nadie sabrá que tu pecho juntitito al mío ha latidoQue disfrutamos instantes de fascinante dulzuraNunca diré que hubo noches que te adoré con locuraNadie sabrá que en tus brazos, borracho de amorMe quedé dormido

Nadie sabrá que tu pecho juntitito al mío ha latidoQue disfrutamos instantes de fascinante dulzuraNunca diré que hubo noches que te adoré con locuraNadie sabrá que en tus brazos, borracho de amorMe quedé dormido.

VIDEO RECOMENDADO

Grandes sin corona: conoce a los jugadores históricos que no han ganado un Mundial

Hubo muchos fenomenales jugadores que no han ganado un Mundial, y sin embargo, no podemos sacarlos del podio de los grandes de todos los tiempos.