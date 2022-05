Sabemos que muchas disfrutan de usar un buen calzado, que les brinde mayor comodidad y a la vez le dé un toque trendy a sus looks. Antes de decidir por algún zapato, debes tener en cuenta el color, estilo, y ocasión para optar por el más adecuado para ella.

Es por eso que hay que prestarle atención a los gustos de cada mamá, ya que el calzado no es igual para todos. Para ello, Footloose, marca de calzado 100% peruana, brinda algunos tips para que puedas escoger la mejor opción:

1. Mamá cómoda (mocasines crema)

Si lo que buscas es comodidad, definitivamente estos mocasines son una buena opción. Este tipo de zapato no pasa de moda, sabemos que se vienen usando a través de los años y que son un must en cualquier closet, ya que no solo son comfy, sino que también se pueden combinar con cualquier look. Pueden usarlos para estar en la casa o en alguna otra actividad que realice en su día a día.

2. Mamá trendy (botines)

Unos botines son siempre una buena elección, sobre todo para el frío de invierno. No solo vestirá a la moda, sino que también estará abrigada. Los colores son combinables lo que le permitirá jugar con varios outfits. Podrá usarlos para ir a pasear, trabajar o incluso para una salida con amigas, ya que son muy versátiles.

3. Mamá ejecutiva (clásicos stilettos)

Si lo que busca es verse chic, considera unos stilettos. Estos zapatos son un ícono femenino, ya que han sido usados por varias mujeres famosas a lo largo de la historia. Al usar este tipo de calzado aumentará algunos centímetros con lo cual podrá verse más alta y estilizada. Los puede usar para ir a trabajar, un cocktail o un brunch con amigos.

4. Mamá deportiva (zapatillas)

Hoy en día las zapatillas ya no son solo vistas para hacer deporte, sino también son perfectas para usar en cualquier ocasión. Ahora son un trend y se pueden combinar con algo formal como un blazer, ya que de esa manera su look pasará de ser uno elegante a uno sport elegante.

