Dorita Orbegoso le da unos consejos a las emprendedoras [VIDEO y FOTOS]

La guapa Dorita Orbegoso sumó a sus múltiples actividades laborales, el estudio de Administración de Empresas para que su nuevo negocio por Internet se mantenga en el tiempo con éxito, ya que según su propia experiencia, “el ojo del amo siempre engorda al caballo”.



¿Qué negocio tienes actualmente?

Traigo ropa del extranjero y la vendo por Internet. Es un boom y me va muy bien. La moda es algo que me encanta, por eso escojo muy bien los modelos para que ‘salgan’ rápido. Además, traigo poca cantidad por exclusividad, ya que aquí lo copian todo rapidísimo.



¿Con qué nombre?

El mío, Dorita Orbegoso. Es una bendición contar con un lindo público que me sigue y me alienta siempre. Pienso que colocar mi nombre es fundamental para tener éxito, quizá más adelante apueste por algunos cambios para mejorar.

Dorita Orbegoso para Trome

¿Cerraste la juguería?

Era un negocio que me encantaba, pero como yo no lo administraba y dependía de otras personas, tuve que cerrarlo, bien dicen que “el ojo del amo engorda al caballo”. En cambio, cuando una misma dirige sus negocios todo va muy bien.



¿Volverías a abrir otra juguería?

Sí, está en mis planes hacerlo muy pronto, porque no me fue mal y es un negocio muy rentable, tanto así que recuperé mi primera inversión en menos de seis meses. Por esa razón me he puesto a estudiar Administración de Empresas, estoy convencida de que la preparación y la educación son las bases para tener éxito en los negocios.



Un consejo a las emprendedoras...

Que estudien y se preparen académicamente, que le pongan fuerza, empeño y mucho trabajo. Así sus negocios siempre serán exitosos.