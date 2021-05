¿Recién pasamos la quincena y sientes que llegarás ‘ahorcado’ a fin de mes? Esto pasa porque hay pequeños gastos que no estás tomando en cuenta. Expertos en finanzas personales del Banco de Crédito te dicen qué acciones están haciendo que tu dinero se evapore rápidamente:

No controlar el uso de luz en casa

Si no usarás la laptop o PC por un par de horas, apágalas. No las tengas en stand-by porque igual consumen energía. Tampoco dejes las luces prendidas en los ambientes de la casa donde no estés. Además, evita cargar toda la noche tu celular, gastas luz y encima se puede malograr el aparato.

Pedir con frecuencia comida por delivery

Si bien siempre es bueno darse un gusto, hacerlo diariamente es bastante costoso. A eso súmale que podría afectar tu salud, ya que es probable que subas de peso.

Contratar servicios similares

A veces contratamos servicios que nos ofrecen cosas muy parecidas (Netflix, Amazon, Disney+) y lo peor es que ni siquiera tenemos el tiempo para disfrutarlos. Suscríbete solo a aquellos que usarás, más ahora que debemos ser prudentes con el dinero.

Inscripciones en cursos o talleres que no usas

Si te inscribiste en un curso virtual, aprovéchalo. No solo pagues y te olvides de las clases. La idea es que aprendas algo nuevo o te desestreses, no que tu dinero sea malgastado.

Sabías que...

No te dejes envolver por las superofertas, antes analiza a conciencia si realmente necesitas esos productos. Si no haces esto, dañarás tus finanzas.





Errores al usar tarjeta de crédito

En la actualidad, jóvenes y adultos poseen y hacen uso de las tarjetas de crédito como una modalidad de financiamiento; sin embargo, esto puede convertirse en una mala experiencia si no se tiene un correcto manejo sobre éstas. En ese sentido, es necesario que nuevos y antiguos usuarios estén informados sobre este producto, de tal forma que no afecte sus finanzas personales.

Una tarjeta de crédito permite a su usuario realizar compras y pagar servicios, asumiendo la obligación de devolver el importe dispuesto más los intereses y comisiones bancarias en un tiempo definido. Por ello, si eres un usuario nuevo de una tarjeta de crédito y no sabes cómo usarla correctamente, Banco Ripley enlista los 5 errores más comunes que debes evitar cometer.

Todo o nada

Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito tienen dos montos: el pago mínimo y el pago total; sin embargo, muchos usuarios consideran que pagar el monto mínimo es un alivio, cuando esto solo genera que la deuda continúe creciendo. Es decir, con este monto no se cobrará penalidad por incumplimiento de pago, pero sí el interés del crédito a financiar.

Fecha de facturación y fecha de pago no son lo mismo

Es necesario que los usuarios conozcan la diferencia entre ambas fechas para llevar un mejor control sobre su tarjeta. La fecha de facturación es el día de emisión del estado de cuenta, en el cual se consideran todas las compras realizadas en los últimos 30 días, mientras que la fecha de pago es el día límite para abonar el monto correspondiente a la deuda de la tarjeta de crédito a fin de evitar el pago de penalidades por retraso.

Realizar retiros en efectivo con frecuencia

La disposición de efectivo es un préstamo que se obtiene de la línea de crédito de la tarjeta, y consiste en retirar dinero de esta con una tasa de interés que varía según el perfil de cada tarjeta. Se recomienda hacer uso de este préstamo solo en casos de emergencia, ya que el interés generado suele ser alto.

No usar los Canales Digitales

Ya sea a través de la App Banca Móvil o la Banca por Internet, se recomienda hacer uso de estos canales que permitirán monitorear los movimientos que se realizan con la tarjeta de crédito en tiempo real. Además, de esa manera, se puede llevar un mejor control de los gastos mensuales y realizar dichos pagos sin la necesidad de salir de casa.

No utilizar los Programas de Fidelización

Los programas de Fidelización permiten ganar puntos a medida que se van realizando compras con las tarjetas de crédito. Al completar una determinada cantidad, se podrá canjear estos puntos como si fuese dinero en efectivo por diversos productos, experiencias, entre otros.