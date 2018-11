Los siete pecados capitales de las finanzas

¿Te has dado cuenta de que los pecados capitales también pueden estar presentes en tu economía? Aunque suene gracioso, así es. Jacqueline Estrada, experta en Finanzas Personales de Mundo Negocio, señala que la clave está en identificarlos para poder alejarlos de tu bolsillo. Pero, una vez que los saques de tu vida financiera, no caigas en la tentación de volver a ellos. ¿Cuáles son estos pecados capitales?

1. Lujuria. Cualquier vicio que tengas como tomar, fumar o apostar podría dañar tus finanzas. Evita que se vuelvan hábitos, ya que arruinarán tu economía saludable.



2. Pereza. No permitas que este pecado te gane, empieza a ordenar tus finanzas desde ahora. Inicia elaborando un presupuesto.



3. Gula. Un gustito o salida de fin de semana es un gasto no programado que te hará salir de tu presupuesto y llegar con ‘cifras rojas’ a fin de mes.



4. Avaricia. Si no te alcanza para comprar algo, no utilices tu tarjeta de crédito. Evita gastar más de lo que ganas, comprando cosas innecesarias.



5. Ira. No permitas que la cólera o frustración de no tener lo que deseas te consuma. Evalúa tu economía y pon en marcha acciones que te permitan ahorrar.



6. Envidia. No desees lo que tienen los demás y no compares tus ingresos. Recuerda que aparentar lo que no tienes te puede llevar a endeudarte.



7. Soberbia. Despídete de las apariencias y ajústate a los ingresos que recibes cada mes. Ten presente que tu valor como persona no está relacionado con tus posesiones.

Sabías que...



Nadie nace sabiendo administrar su dinero, en el camino uno aprende a distribuirlo de la mejor manera para vivir sin deudas.