Luego que las autoridades aseguraran que Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada, nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible si tenía todos los síntomas de una gestación? Al respecto, la psicóloga Mayra Velásquez Puelles señala que a esta condición se le conoce como pseudociesis, un trastorno en el cual una mujer, que no está embarazada, no solo cree que está esperando un bebé, sino también presenta síntomas típicos de un embarazo, incluyendo ausencia de menstruación y aumento del volumen abdominal.

“Entre las situaciones que desencadenan el embarazo psicológico están: depresión profunda, ansiedad por no quedar embarazada, estrés y presión grupal por no ser madre, tratar de retener a la pareja, baja autoestima, constantes abortos espontáneos, infertilidad o abuso sexual durante la infancia”, advirtió la especialista.

TRATAMIENTO

Salir de este cuadro clínico no es tan sencillo, pero tampoco es imposible. La persona con este trastorno necesita, en primera instancia, un tratamiento psiquiátrico, sumado a un apoyo psicológico y familiar continuo.

PREVENCIÓN

Si tu pareja, familiar o amiga cercana no puede embarazarse o está viviendo una relación tóxica, no la dejen sola. Busquen ayuda médica y psicológica para que no caiga en la pseudociesis.

¡A DIFERENCIAR!

En la pseudociesis la paciente cree realmente estar gestando, pero también hay mujeres que fingen un embarazo de forma intencional (arman un guion) para que la pareja no las deje.

¿Parto natural o por cesárea? ¿Cuál procedimiento es el más adecuado?

Por ejemplo, la recuperación del parto por cesárea puede demorar varias semanas, dependiendo de la condición física de la madre y de los cuidados en las heridas de la cirugía.

El doctor Sixto Sánchez indica que la edad de la embarazada no determina qué procedimiento de alumbramiento es mejor, eso solo depende del estado de la madre y el feto. Foto: iStock.

De las miles de preguntas y dudas que surgen en las madres primerizas con respecto a su embarazo, la más común de todas está relacionada con el momento de dar a luz. ¿Es mejor parto natural o por cesárea? lo primero que deben saber las gestantes es que ambos procedimientos tienen que ser realizados por un médico ginecobstetra , que indicará, según las condiciones de la madre y el feto, cuál es el método más conveniente para el alumbramiento. El médico Sixto Sánchez señala las siguientes diferencias.

Parto por cesárea

Es más rápido de realizar, ya que no se tiene que esperar ninguna dilatación por parte de la paciente.

♦Se puede programar el día y la hora del parto, en el procedimiento natural es poco probable conocer la fecha exacta de alumbramiento.

♦El dolor es mínimo porque la madre es sedada durante toda la cirugía.

♦La recuperación del parto por cesárea puede demorar varias semanas, dependiendo de la condición física de la madre y de los cuidados en las heridas de la cirugía.

♦Es la mejor opción en caso se quiera evitar infecciones, como el papiloma, que pudiera presentar la madre.

♦Es más costoso, porque requiere de un grupo más amplio de especialistas que asisten.

Parto natural o vaginal

El contacto de madre y bebé es inmediato, ya que la madre no está sedada ni ha pasado por ninguna cirugía.

♦El trabajo de parto favorece la producción de leche materna. sal no haber cortes ni cirugía, el riesgo de infección es mucho menor.

♦El útero vuelve a su tamaño normal más rápidamente.

♦Las complicaciones son menos frecuentes.

♦La recuperación es rápida tras el parto, incluso en cuestión de horas.

