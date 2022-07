Desde niño, Carlos Paz Ruiz soñaba con ser bailarín, pero todo quedaba en su imaginación. Hoy a sus 32 años es uno de los tiktokers coreógrafos más divertidos de la plataforma, donde tiene 236 mil seguidores que quieren bailar como él.

Creció en los 90′ y su música tenía que ser de esa misma época. “Decidí bailar ritmos de los 90 e inicios del 2000 porque me remontan a tiempos en los que quería ser coreógrafo y todavía no podía, era un niño. Ahora que soy profesional y puedo hacerlo, prefiero mil veces bailar aquello que siempre quise porque me trae bonitos recuerdos de infancia”, comenta el joven, que también es profesor de baile en un colegio.

“No fue fácil acostumbrar a niños y adolescentes a bailar ritmos que no conocen, pero ahora lo disfrutan tanto como yo, por eso los videos en TikTok que grabo con ellos salen tan naturales”, indica.

“Quiero que todos los de mi generación, o un poco más adultos, que se morían por bailar esta música en su adolescencia y no podían, ahora se sientan cómodos haciéndolo. Por eso hago tutoriales para que se aprendan las coreografías. Antes era muy complicado porque no había YouTube y solo teníamos chance de bailar en las fiestas o actividades del colegio”, aclara el tiktoker.

Para él, las cinco canciones infaltables en una fiesta noventera son: ‘El carrapicho’, ‘La dueña del swing’, ‘Danza da manivela’, ‘El tiburón’ y ‘Segure o tchan’.

Pueden encontrarlo en TikTok como: @carlospazruiz

Aunque todos pensábamos que sus divertidos tiktoks estaban inspirados en su vida, la verdad es que no. Ingrid Pardón Alegre, más conocida como ‘La cabezona Ingrid’, imagina y crea cada uno de sus videos y agradece a sus casi 400 mil seguidores por quererla tanto y siempre retarla a más.

“Mira, la verdad es que yo soy una artista frustrada ja,ja,ja. La cabezona es por un filtro que puse en mi primer video que se hizo viral, que fue cuando imité al Zambo Cavero. Un millón de vistas en un solo día. ¡Increíble! Ahí dije, ‘ah no, esto es lo mío, a la gente le gustó la cabeza gigante”, comenta Ingrid, que hasta hace un par de años trabajaba en el área de recursos humanos.

“Es muy divertido cuando llega mi esposo a la casa y me dice ‘Oye Ingrid, en el trabajo me dicen que no te sea infiel, que por qué soy borracho, que soy malo, ya pues, aclara la cosa’ ja, ja, ja. Todos creen que mis tiktoks están basados en mi vida personal”, explica la madre de familia de cuatro hijos.

La tiktoker, de 35 años, dice que todos los días le llegan mensajes de sus seguidores con divertidas experiencias amorosas. “Todos se identifican con ‘La cabezona’ porque es de barrio y porque hablo de temas que alguna vez hemos vivido como la infidelidad, el hombre pisado, la mujer despechada. Imagínate que a veces me escriben diciéndome ‘Cabezona, me pasó esto, hazlo video pues para enviárselo a mi esposo”, se ríe. “Y eso que en los en vivos es otra cosa. Ahí sí todos hacemos catarsis. Nos quedamos horas pegadazos”, afirma.

Puedes seguirla en TikTok como: @lacabezonaingrid

