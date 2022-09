Ser piloto de carreras es una actividad apasionante, pero también en extremo riesgosa. Ahora, imaginar hacerlo a ciegas resultaría casi imposible; sin embargo, Luis José ‘Pacho’ Cantt, desafiando todo tipo de orden, se ha convertido en el único corredor automovilístico invidente del Perú, demostrando que no existe nada ni nadie que pueda impedir que cumpla sus sueños.

¿Cuándo te iniciaste en el automovilismo?

Desde niño, porque mi papá tenía un taller mecánico y también me llevaba al Autódromo de Santa Rosa, ahí empecé en el automovilismo entre 1996 y 1999. En ese tiempo era el único lugar en Lima Norte.

Los autos son para ti…

Mi pasión, por eso participé en las ‘Tres horas peruanas’, las ‘Seis horas peruanas’ y también fui copiloto cuando la vista no me ayudaba mucho. Ahí, junto a Luchito Vásquez de las Casas, que en paz descanse, campeonamos en el año 2000 en rally. También participé con Luchito en ‘Caminos del Inca’. Después decidí alejarme de las pistas.

¿Cuándo perdiste la vista?

Hace 17 años a causa de una enfermedad genética llamada retinitis pigmentosa, que es una degeneración de la retina. Traté de salvar mi vista, pero hasta el momento no existe cura.

Te retiraste…

En el 2001 mi capacidad visual estaba ya muy disminuida y me alejé de las competencias. En el 2005 perdí totalmente la visión. Decidí aprender a vivir con lo que me había tocado, que era ser una persona invidente. Asumí mi realidad y me esforcé por mejorar cada día.

Pero ya volviste a las pistas...

Sí, y fue totalmente casual. Mi gran amigo Piero Colán llegó al taller buscando a alguien para poner su auto a punto y ahí nace toda esta aventura de regresar a las carreras, junto a mi socio Arturo Ariansen. Al principio tuvimos que superar varias complicaciones, pero lo logramos porque a los dos nos gusta la velocidad.

¿Cuál es el nuevo reto?

Nuestro equipo MT Automotriz ganó las ‘Seis horas peruanas’ en 2021, después de cinco fechas del Campeonato Nacional de Circuito somos líderes en la categoría.

Se retiró un tiempo, pero ya está de vuelta. Foto: Violeta Ayasta.

¿Te estás preparando para alguna carrera?

El 23 y 24 de setiembre estaremos en el Autódromo Yahuarcocha José Tobar en Ecuador, donde representaremos al Perú.

¿De qué forma participarás?

Realizaré una exhibición en el circuito como el único piloto invidente invitado.

¿Estarás al volante?

Sí, lo haré acompañado de mi copiloto Piero Polar. Estoy muy animado. No intentaré batir ningún récord, pero prometo ir lo más rápido posible, ya que en La Chutana pudimos alcanzar los 180k/h.

¿Cómo haces para manejar a tanta velocidad?

Mi copiloto me va ‘cantando’ todo, si debo frenar, voltear a la derecha e izquierda y me da precisiones.

Realizará una exhibición en el Autódromo Yahuarcocha José Tobar en Ecuador, como el único piloto invidente invitado. Foto: Violeta Ayasta.

¿Corren con otros autos?

No, estas son demostraciones en las que estamos solos en el circuito.

¿Qué es lo más importante para ti?

Más allá de volver a sentir la adrenalina de la carrera, mi intención es demostrar que no debemos rendirnos nunca, que las adversidades están hechas para fortalecernos y no para limitarnos. Son un peldaño más para alcanzar el éxito.

¿Eres feliz?

Cuando me lo preguntan, respondo que probablemente soy el ciego más feliz de la Tierra, porque la ceguera es parte de mí, no es un problema, es una situación y punto.

