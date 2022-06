Cuando una madre está embaraza busca darle lo mejor a su bebé en los cuidados y sobre todo en la alimentación, pues es la base para que su hijo se desarolle sano en el vientre. Quizás existan muchos mitos en el camino, y las amistades y familiares te llenarán de información de todo lo que debes consumir durante esta etapa. Lo ideal es que visites a tu nutricionista y a tu médico, quienes resolverán tus dudas, pues cada organismo es diferente.

Conversamos con Sylvia Rodríguez, nutricionista en Healthy Pleasure Blog, quién nos dió algunos consejos para una buena alimentación durante el embarazo:

¿Cómo debe ser la alimentación de una mujer durante el embarazo?

Tengamos en cuenta que así se esté embarazada o no, la alimentación básicamente debe cumplir las mismas reglas: ser lo más natural y saludable posible. Sin embargo, en la etapa de embarazo hay algunos nutrientes que debemos priorizar.

¿Cuánto peso es saludable ganar en esta etapa?

La ganancia de peso gestacional significa el peso que va a ganar la madre desde el momento de la concepción hasta el día del parto. Esto varía en cada mujer, pero como estándar las mujeres adultas que empiezan la gestación con un IMC normal deben ganar entre 10 a 16.7 kg.

Las mamás adolescentes tienden a ganar más peso, entre 14.6 a 18.0kg aproximadamente. En el caso de embarazos gemelares, este rango incrementa y la ganancia se encuentre entre 15 a 22kg.

Este peso no es totalmente de grasa. Muy aparte del peso del bebé, es también el de la placenta, del incremento de sangre en el cuerpo, del fluido amniótico, y sí un poco de grasa. Es importante tener en cuenta que las madres pueden volver a su peso inicial bajo asesoría nutricional. Sin embargo, esta no debería ser una prioridad, ya que se está construyendo una casa feliz para el bebé y lo más importante no es el peso ganado, sino mantener a ambos saludables.

¿Es cierto que durante el embarazo se debe comer por dos?

Sorprendentemente, en el primer trimestre del embarazo no se requieren calorías extra. En el segundo y tercero esto cambia. Lo recomendable es entre 340 (primer trimestre) a 450 (segundo trimestre) calorías que se deben incrementar por día. Pero esto es solo una guía general, siempre hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo diferente y que siempre se debe consultar con el nutricionista y médico tratante, ya que son ellos quienes conocen las particularidades de cada caso.

¿Cuáles son los nutrientes que requiere el organismo de una madre gestante?

El embarazo es una etapa donde se debe poner especial atención a los nutrientes que se consumen, ya que su requerimiento en estos meses incrementará. Los nutrientes necesarios durante el embarazo son:

· Hierro

Aproximadamente necesitarás unos 27mg diarios. A pesar de que, al mencionar este nutriente muchos piensan inmediatamente en alimentos tanto de origen animal (hierro hemo), los alimentos de origen vegetal también son fuente de hierro (hierro no hemo). En el caso de este último, se necesitará consumir junto a ellos, vitamina C para que se absorba mejor.

· Ácido fólico

Se necesita tanto antes, como durante el embarazo. Es por eso que si se está planeando quedar embarazada, se recomienda un suplemento de ácido fólico, ya que este nutriente es realmente importante para el desarrollo del feto, así evitaremos defectos en el tubo neural y otras anomalías.

El folato lo encontramos en la comida y el ácido fólico en los suplementos o alimentos fortificados. Normalmente, los médicos recomendarán que se tome ácido fólico en suplemento y esto es porque el cuerpo lo absorbe mejor y de manera más fácil. La recomendación diaria es entre 400mcg/día y 200 mcg/f de folato en esta etapa.

· Calcio

Con este mineral, las mujeres gestantes solo deben asegurarse de llegar a su recomendación diaria, que es 1000 a 1300mg/día (dependiendo de la edad). No se tiene que aumentar el consumo de calcio durante el embarazo. Si la madre llega a su requerimiento diario, el bebé lo obtendrá también, pero si tiene una dieta deficiente en calcio, su cuerpo lo sacará de sus huesos.

· Vitamina A

Esta vitamina incrementa en la etapa del embarazo, pero realmente una cantidad mínima. Por ejemplo, si una mujer no embarazada necesita 700mcg/día, en esta etapa necesitará 750-770mcg/día. Es súper importante para el desarrollo del feto, pero no se debe exceder su consumo, ya que es una vitamina liposoluble, es decir que como no se disuelve en agua (como las hidrosolubles), no se podrá ir por el baño de excederse en las cantidades y podría causar anomalías en el bebé.

¿Debería limitar algo durante el embarazo?

· Pescado crudo y pescados altos en mercurio

Los pescados altos en mercurio son el pez espada, caballa, tiburón y blanquillo.

· Alcohol

En este caso, la placenta no actuará como barrera, así que si se toma alcohol, pasará directamente al bebé. No existe una cantidad segura de alcohol para tomar durante el embarazo, ni tampoco un momento seguro en esta etapa y todos los tipos de alcohol son dañinos de la misma forma (ósea que el vino y la cerveza no es que sean más seguros que el pisco). El consumo de alcohol está vinculado a defectos en el nacimiento del bebé, así como en su capacidad de desarrollo.

· Cafeína

No debe excederse los 300mg/día de cafeína, que es el equivalente a 3 tazas de café regular. Tengamos en cuenta que, en esta etapa las mujeres absorben la cafeína de manera más lenta y prolongada, es decir que su efecto puede durar más tiempo. Tengan en cuenta que la cafeína no solo está en el café, sino en chocolate, gaseosas y otras bebidas y es importante saber que la cafeína cruza la placenta como el alcohol, así que mi recomendación es evitarla dentro de lo posible.

· Alimentos contaminados

El sistema inmunológico de las madres se reduce un poco, así que es más fácil que las mujeres puedan contraer enfermedades virales o enfermedades transmitidas por alimentos, lo cual pone en riesgo al bebé. Para reducir el riesgo de sufrir estas enfermedades evita: comida marina cruda, pescados ahumados, jugos o lácteos no pasteurizados, huevos crudos, carne cruda, embutidos fríos, patés o estar en contacto con heces de gatos.

Te puede interesar:

Maternidad saludable: 7 recomendaciones para mamá y papá en dulce espera del bebé