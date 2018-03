Emprende Trome: Chef tiene su "Bar Medicinal" donde no ofrecen alcohol

Nuestro país es reconocido mundialmente por su gastronomía, también por la diversas variedades de papas, pero ¿sabemos que tenemos una inimaginable cantidad de plantas medicinales? Jorge Zea, chef y entendido de los poderes de la herbolaria peruana abrió su Bar Medicinal, que es la sensación en Barranco y Punta Hermosa.



¿Hace cuánto tiempo tienes este negocio?

Hace 3 años y nace como una propuesta única y diferente para revalorizar nuestra variedad de plantas.

¿Qué se puede encontrar aquí?

Infusiones preparadas con nuestras plantas medicinales y combinadas con frutas. No solo calientes, sino también frías, sodas y probióticos para el cansancio, estrés, digestión, energéticas y mucho más.

¿Cómo nace este concepto?

Es producto de mis viajes al interior del país. Aprendí las propiedades de las plantas y me di cuenta de que aquí no existía un lugar para tomar una infusión diferente y medicinal.

¿Y la aceptación del público?

Fue genial. Empecé en una feria y ahora tenemos un local en Barranco y acabamos de abrir uno en Punta Hermosa.

¿Qué sorprende más a los clientes?

Que no utilizamos nada de alcohol y cuidamos la presentación de las bebidas.

¿Dónde ubica tu local?

En la avenida Nicolás de Piérola 285, Barranco, y en la avenida García Rada Mz. F, Lt. 7, en Punta Hermosa.

