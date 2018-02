Emprende Trome: Conoce al inventor de las cocinas ecológicas [FOTOS]

POR: FRANCESCA BRAVO

Emprende Trome. Mario Endara (60) es un poblador de la ciudad de Puno que hizo negocio a partir de una necesidad. Esta semana, este artesano innovador estuvo en Lima para mostrar cómo funcionan sus cocinas rurales ecológicas y portátiles que han ayudado a cientos de familias en las diferentes provincias del país.



Endara contó que la idea de las cocinas mejoradas empezó por la crisis económica en los años 80 cuando en casa se cocinaba con querosene. "Recuerdo que mi esposa quería hacerlo con leña, y en base a esa idea se me ocurrió fabricar estas cocinas. En el camino fui perfeccionando el sistema y en 2007 lanzamos la versión actual", expresó este Emprende Trome.



Este Emprende Trome indicó que la cerámica que utiliza es una aleación de arcilla, agua y otras sustancias naturales. "Esa mezcla resiste al calor hasta mil grados centígrados, además, presenta una armazón de metal", agregó el inventor puneño.



d Aparte de Puno, ha llevado sus cocinas mejoradas a Tacna, Cusco, Arequipa y Moquegua.

¿Qué combustible necesita para funcionar?

Funciona con todo combustible sólido, es decir, leña, bosta (tipo de madera) y carbón.



¿Cuánto tiempo dura esta cocina?

Todo depende de cómo la cuides, porque la cerámica no se malogra, pero sí se puede romper. Si cocinas todo el día y todos los días, no dejará de funcionar.



¿Cuál es su precio?

Cuesta 245 soles y puedes poner dos ollas.



¿Ha recibido algún tipo de apoyo?

Claro, gracias a Fidecop (Fondo de Innovación y Desarrollo de Cocinas Portátiles a Leña) profesionalicé mi trabajo y pasé de vender 150 cocinas al año a 200 en un mes.



f Estas cocinas presentan una armazón de metal.

¿En qué localidades se vende su producto?

En Puno, mi pueblo, también en Tacna, Cusco, Arequipa y Moquegua.



¿Qué sensación le deja cuando ayuda a otras familias?

Me siento halagado y a la vez triste, porque mucha gente de bajos recursos van a las ferias que asisto y ven cómo funcionan las cocinas, pero no pueden adquirirlas. Lamentablemente no se las puedo regalar.



¿Cómo lo pueden contactar?

A través del correo mario.cocinaskoyllor@gmail.com.

