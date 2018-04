POR: SAMANTHA AGUILAR



Emprende Trome. Cuando era niña Maximina Zanabria (45) se subía sobre una enorme piedra, la convertía en su escenario y le cantaba a un público imaginario entre los maizales de su querido Caraz (Áncash). Nunca imaginó que muchos años después, en Lima Este, llenaría locales con su linda voz.



Pero su afán de superación no quedó allí, esta ama de casa además de cantante es administradora y dueña de una empresa de carga pesada. ‘Maxi, la dulzura de Caraz', una Emprende Trome, cuenta su historia de lucha y sacrificio.



Esta emprendedora recordó que siempre le gustó escuchar en la radio a ‘La Pastorita Huaracina’, ella era su ídolo. "Lo hacía a escondidas de mi tía con quien vivía, pues por alguna razón ella le tenía bronca al mundo artístico", expresó este cantante que llena locales en Lima Este.



s Encanta con su música al público.

¿Tus padres qué decían?

Yo quedé huérfana de padre y madre a los cuatro años. Mis papás murieron de anemia, porque éramos muy pobres.



¿Tu tía se opuso a tu carrera musical?

No le gustaba mucho. Yo cantaba en las actuaciones del colegio y para poder dedicarme enteramente a la música ensayaba a escondidas. Incluso llegué a Lima escapándome de ella.



¿Qué edad tenías?

Diecisiete años. Llegué a trabajar a una casa como empleada doméstica. Y así, poco a poco, fui cumpliendo mis metas. Vine a Lima para hacer realidad mi sueño de ser cantante.



d Tiene un buen equipo de trabajo.

POLLERAS

¿Eran muy caras las polleras?

No, mi primera pollera me costó 20 soles, pero para ese tiempo esa cantidad de dinero era bastante.



¿Y ahora cuánto valen?

Más de dos mil soles. Son lujos que ahora me puedo dar con mi trabajo.



¿Eras empleada y cantante a la vez?

Sí, hacía las dos cosas, participaba en concursos para hacerme conocida, y además era mamá.



¿Cómo hacías con tu bebé?

La llevaba conmigo a las giras, la ponía a un costado del escenario y así a todos lados íbamos juntas para que podamos salir adelante. De esta forma estuve mucho tiempo, hasta que ahorré y pude tener mi disquera.



s Cumplió su sueño de ser cantante.

También estudiaste...

A los 40 años tome la decisión de estudiar Administración de Empresas y ahora deseo aprender idiomas. Actualmente tengo una empresa de transportes de carga pesada. Tengo 30 minitrailers.



¿Manejas?

No, yo administro la empresa.



¿Te consideras emprendedora?

Sí, y muy emprendedora, siempre quiero avanzar y aprender más. Después de haber escuchado mi historia, creo que todos podemos soñar y confiar en nuestras capacidades, porque algún día tus sueños se harán realidad.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.