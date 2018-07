Emprende Trome. El primer trabajo de Juan Campillo Castillo (54) fue el de ayudante en una renovadora de calzado. La sensación y el olor del cuero en sus manos le hizo soñar con un negocio: dirigir su propia fábrica de calzado . Y así lo hizo, Desde hace más de 20 años tiene su línea de zapatos para caballeros ‘Deyvis’ (nombre de su hijo), en Villa El Salvador .



Lo veo rodeado de muchos calzados...

Es mi negocio, desde hace 20 años me dedico a fabricar zapatos de puro cuero.



Imagino que debe tener muchos zapatos propios que lucir.

Por un problema en el pie, me veo obligado a usar más zapatillas, pero me he preparado zapatos especiales para mis compromisos o cuando voy a visitar a mis clientes.



¿Qué diferencia sus zapatos de la competencia?

Mi marca ‘Deyvis’ es preferida porque es 100 % cuero, tiene forro de ovino, la suela también es de cuero y son fabricados aquí en Villa El Salvador.



Se ven elegantes, ¿de dónde saca los diseños?

Me gusta mucho ver la moda europea, por eso siempre reviso catálogos de calzado italiano, que es el mayor referente para hombres.



¿Qué busca un hombre en su calzado?

Exige que sea de cuero, cómodo y tenga un buen acabado. Mis zapatos muestran todo eso porque están hechos para hombres elegantes, que usan ternos y buscan distinguirse.



¿Hace calzados de medidas o modelos especiales?

Sí, sacamos el diseño que el cliente quiera. En diez días fabrico el zapato que desee.



¿Cuánto puede costar un zapato de puro cuero?

Puede superar los 300 soles, pero yo como fabricante tengo calzados desde 180 soles y el precio varia según tamaño, modelo y tipos de cuero.



¿Sus zapatos han sido llevados al extranjero?

Por ahora estoy preparando un pedido para Piura. Sin embargo, gracias a distintos programas de emprendimiento del Estado, logré viajar a Italia y Argentina para conocer más sobre este negocio, me capacité.



¿Dónde pueden encontrarlo?

En el parque industrial de Villa El Salvador, Parcela II, Mz. O, lote 6.