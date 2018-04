Emprende Trome: Socias venden joyas con motivos étnicos para difundir la cultura shipiba

Dentro de nuestra cultura shipibo-konibo existen diferentes artesanías en bisutería, bordados y tejidos que se están perdiendo porque no hay apoyo de empresas, bajo esa premisa nació el proyecto social Ainbo. Sus socias son la diseñadora de moda Alejandra Uzuriaga (25) y la especialista en comercio de modas Zoila Castro (29), quienes decidieron asociarse con mujeres de la comunidad shipibo-konibo que viven en distritos vulnerables de Lima y sacan adelante la venta online de collares, pulseras y aretes con motivos étnicos.



¿Cómo nació la idea?

Zoila: Alejandra me comentó que había hecho un trabajo con las mujeres de la comunidad shipiba de Cantagallo para una marca de Inglaterra y que de alguna forma quería ayudarlas luego del incendio ocurrido en noviembre del 2016.

Alejandra: Sí, tenía claro que quería hacer algo con ellas porque no podíamos desperdiciar su talento y arte.



¿De esa manera nació Ainbo?

Alejandra: Sí, así comenzamos con las primeras reuniones en marzo del 2017.

Zoila: Y desde setiembre del año pasado empezamos a elaborar, junto con ellas, las joyas artesanales como collares, pulseras y aretes.



¿Y cómo fue la experiencia de aprender una nueva cultura de moda?

Alejandra: Enriquecedora, nosotros les enseñamos a organizarse y planificar todo el trabajo, además de darle un estilo más estético a sus técnicas en tejido de mostacilla.

Zoila: Además nos dimos cuenta de que ellas también podían brindar clases de bordado, arte de tejido en mostacilla y así generar una fuente de ingresos económicos para su hogar.



¿Dónde dictan las clases?

Alejandra: El año pasado dictaron bisutería en el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) y este año tienen programado dictar otro acerca de bordado.



¿Y cuál es la finalidad de esta empresa Ainbo?

Alejandra: Difundir la cultura shipiba ya que a los peruanos nos falta conocerla a fondo, por ejemplo en esta comunidad los integrantes tienen talento para los bordados, pintados y teñidos, estos conocimientos no están en libros sino son vivenciales.

Zoila: Por eso nos asociamos a ellas para que puedan transmitir todos estos conocimientos ancestrales y no se pierdan.



¿Cómo se dividen las ganancias?

Alejandra: Como ellas son nuestras socias y nuestra empresa tiene un fin social, el trabajo tiene un comercio justo. Por ejemplo, de cada producto vendido la mano de obra gana el 50 %, el 30 % va para la compra de insumos y el 20 % es para la reinversión.



¿Cuántas colecciones tienen?

Alejandra: Esta es la primera y se llama ‘Renacer’, inspirada en toda la cultura shipibo-konibo y los accesorios están fusionados con plata, oro y bronce.



¿Dónde se puede adquirir estas joyas?

Zoila: En la página web www.ainboperu.com



Si alguna mujer nativa quisiera ser parte de este proyecto, ¿cómo lo puede hacer?

Zoila: Están todas invitadísimas y pueden obtener información a través de nuestra página de Facebook ‘AinboPerú’.



