Emprende Trome: Taxista encanta con su voz en Lima Este [FOTOS]

Emprende Trome. Viajar en el taxi de Manuel Peña (42) es toda una experiencia. No es un viaje cualquiera, pues quien sube a su carro disfruta de una movilidad con mucho sabor. Este vecino de El Agustino, Lima Este, tiene su propia orquesta con la que toca todos los géneros musicales y, además, trabaja los días particulares como taxista.



Este Emprende Trome contó que hace doce años tiene su orquesta, pero yo que canta desde que tenía quince años. "Siempre he sido una persona que ha disfrutado mucho de la música. Yo no la veo como un trabajo, porque es mi pasión", expresó este vecino de Lima Este.



¿Cómo se llama su orquesta?

‘Caribean Diamonds’.



¿Qué tipo de música tocan?

Todos los géneros musicales. No nos encasillamos o pegamos solo a uno. En un show podemos tocar cumbia, salsa, rock, pop, latin y lo que el público pida.



d Arma la fiesta junto a su orquesta ‘Caribean Diamonds’. d

¿Antes cantó en algún lugar?

Empecé haciéndole los coros a Willy Rivera y he pasado por ‘La Progresiva del Callao’ y ‘La Clave’.



¿Generalmente para qué eventos lo contratan?

Me llaman mucho para tocar en casinos.



¿Además de cantante es taxista?

Sí, es un trabajo que me sirve como apoyo económico. Los espectáculos que doy suelen ser en la noche y en la mañana salgo a ‘taxear’. Soy un hombre full chamba, para mí el tiempo es oro y a veces me falta.



¿Cuándo descansa?

Los domingos. No salgo para nada, porque se los dedico a mi familia.



f Cuenta que siempre que suben los pasajeros aprovecha para entregarles sus tarjetas y comentarles que tiene una orquesta. f

¿Siempre hizo taxi?

No, antes trabajé en una aerolínea. Ahora, además de la música, estoy muy enfocado en terminar mi carrera universitaria.



¿Qué estudia?

Ingeniería de sistemas. La empecé cuando tenía 18 años, pero por los hijos y otras responsabilidades, me detuve. Sin embargo, ya la retomé y estoy en octavo ciclo.



En el taxi, ¿los pasajeros le piden que cante?

Siempre que suben yo aprovecho para entregarles mis tarjetas y comentarles que tengo una orquesta. En mi carro llevo pistas musicales para que cuando alguien me diga que cante, esté listo.



d Los espectáculos que da suelen ser en la noche y en la mañana sale a ‘taxear’. d

¿Y le han salido contratos?

Varias veces.



¿Al final qué le dicen?

Les encanta y me llaman. Yo feliz.



¿En qué página de Facebook lo pueden ubicar?

Manolo Peña orquesta y coros. (Samantha Aguilar)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.